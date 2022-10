Immer mehr Menschen in Niedersachsen lassen sich impfen

Die Corona-Zahlen steigen - aber die Impfquote auch Stand: 17.10.2022 12:12 Uhr Das Interesse an Corona-Impfungen steigt in Niedersachsen zurzeit stetig an. Der Grund könnten die Infektionszahlen sein, die gerade deutlich nach oben gehen.

Von Woche zu Woche nutzten immer mehr Menschen die Impfangebote, teilte das niedersächsische Gesundheitsministerium mit. Rund 14 Prozent der Niedersachsen haben demnach ihren Impfschutz inzwischen doppelt aufgefrischt, insgesamt also vier Impfungen erhalten. Das sei im Ländervergleich Platz drei, so das Gesundheitsministerium.

VIDEO: "Ich schütze mich" - Neue Impf-Kampagne der Bundesregierung (14.10.2022) (2 Min)

"Herbstwelle ist in vollem Gange"

Bereits in der vergangenen Woche hatte Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) die Menschen im Land dazu aufgerufen, ihren Impfstatus zu überprüfen und die Angebote der ersten und zweiten Auffrischungsimpfung zu nutzen. "Die Herbstwelle ist in vollem Gange und der Infektionsdruck in der Bevölkerung aktuell ausgesprochen hoch", sagte Behrens.

"Ernste Gefahr" für ältere und vorerkrankte Personen

Das Durchschnittsalter bei den Neuinfektionen in Niedersachsen liegt laut Landesgesundheitsamt und Robert Koch-Institut (RKI) derzeit bei rund 48 Jahren. Mehr als 70 Prozent der Covid-Erkrankten auf den Intensivstationen seien älter als 60 Jahre. "Insbesondere für ältere und vorerkrankte Personen besteht in der aktuellen Lage nach wie vor die ernste Gefahr einer schweren Covid-Erkrankung", warnte Behrens.

Der Hausärzteverband erklärte, wichtiger als die Quote sei zielgenaues Impfen. Die Ärztekammer hält es zudem für sinnvoll, gleich auch den Grippeschutz mit einzubeziehen.

