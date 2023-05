Im Norden wird es am Pfingstwochenende heiter und trocken Stand: 25.05.2023 16:02 Uhr Die Menschen im Norden können sich zum langen Pfingstwochenende auf milde Temperaturen freuen. Es bleibt überwiegend trocken bei Temperaturen von bis zu 23 Grad.

Zwar müssen sich diejenigen, die Pfingsten für eine Reise etwa an die Küsten nutzen, auf Staus einstellen - hinsichtlich des Wetters gibt es aber keine bösen Überraschungen. In ganz Norddeutschland soll es in den kommenden Tagen überwiegend heiter und trocken bleiben. Am Donnerstag wechseln sich noch Sonne und Wolken ab, an der See weht ein schwacher bis mäßiger Wind, teils sind aber starke Böen möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 14 und 20 Grad, in der Nacht sinken sie auf 3 bis 10 Grad.

Videos 2 Min So wird das Wetter in Schleswig-Holstein NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Meeno Schrader mit den Aussichten für die kommenden Tage. (24.05.2023) 2 Min

Am Freitag bleibt es meist trocken

Am Freitag ist es in Schleswig-Holstein anfangs gebietsweise wolkig, im Laufe des Tages dann überwiegend heiter mit längerem Sonnenschein und verbreitet trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 Grad auf Föhr bis rund 18 Grad in Lauenburg/Elbe. Dabei weht ein schwacher bis mäßiger Wind. An der Nordsee kann zeitweise frischer Nordwest- bis Nordwind mit starken Böen aufkommen. In Niedersachsen ist es nach örtlichem Frühnebel teils länger wolkig, aber meist trocken. Im Tagesverlauf ist es dann überwiegend heiter, mitunter auch sonnig. Es werden Temperaturen zwischen 12 Grad in Cuxhaven und 19 Grad in Wolfsburg erwartet. Auch hier können an der Küste vereinzelt starke Böen auftreten. In Hamburg bleibt es bei leichter Bewölkung mit sonnigen Abschnitten trocken bei Temperaturen bis 18 Grad. In Mecklenburg-Vorpommern sieht es bei Temperaturen bis 19 Grad ähnlich aus.

Vereinzelt kurze Schauer am Pfingstmontag

Am Samstag scheint fast überall die Sonne, örtlich tauchen höchstens einige Schönwetterwolken auf. Die Höchstwerte liegen bei 13 bis 21 Grad. Am Sonntag hingegen gibt es neben längeren heiteren und trockenen Abschnitten vor allem von der Nordsee bis zur Ostsee wolkige Phasen und eine leichte Schauerneigung. Die Temperaturen liegen zwischen 14 und 23 Grad. Am Montag scheint vielerorts die Sonne, nur zwischen Vorpommern und Südniedersachsen sind mehr Wolken und in diesem Bereich vereinzelt kurze Schauer möglich, es wird zwischen 14 und 20 Grad warm.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 26.05.2023 | 18:00 Uhr