Sogar Tornados möglich: Im Norden drohen erneut Unwetter Stand: 21.06.2023 13:52 Uhr Nach den Unwettern der vergangenen Nacht drohen am Donnerstag in Norddeutschland laut DWD erneut Gewitter mit Starkregen. Den Wetterexperten zufolge sind sogar Tornados möglich.

In Niedersachsen müssen sich die Menschen auf heftige, teils extreme Starkregenfälle einstellen. Ab dem Mittag breitet sich laut Prognose im Emsland und an der Elbmündung von Südwesten her ein Niederschlagsgebiet mit Gewittern aus. Orkanböen mit bis zu 130 Kilometern pro Stunde, kleinkörniger Hagel und sogar einzelne Tornados in Südniedersachsen sind möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Dem ARD-Wetterkompetenzzentrum sind bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter in kurzer Zeit nicht ausgeschlossen. Die Meteorologen empfehlen, sich frühzeitig vorzubereiten und empfindliche Gegenstände gegebenenfalls ins Haus zu räumen. Abwarten sei dagegen kein guter Rat: Wenn es örtlich zu Starkregen komme, bleibe kaum Zeit zu reagieren.

VIDEO: Nach der Hitze kommt der Regen: Unwetter ziehen über Niedersachsen (21.06.2023) (1 Min)

Am Abend ziehen die Unwetter Richtung Nordosten

In Hamburg und Schleswig-Holstein könnten die Unwetter am Abend ankommen. Der Wetterdienst rechnet mit einer Niederschlagsmenge zwischen 15 und 25 Litern pro Quadratmetern. Die Experten erwarten zu späterer Stunde auch für Teile Mecklenburg-Vorpommerns neue Starkregenfälle, die vom Südwesten aus über das Land ziehen. Im südlichen und südöstlichen Binnenland sind in der Nacht zum Freitag lokal extrem heftiger Starkregen, Sturmböen und Hagel nicht ausgeschlossen.

So entstehen Tornados Einer Definition des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge ist ein Tornado eine Luftsäule mit Bodenkontakt, die um eine mehr oder weniger senkrecht orientierte Achse rotiert und sich unter einer Wolke befindet. Dabei ist ein Tornado nichts anderes als eine Wind- oder Wasserhose.

Tornados können immer dann entstehen, wenn starke Temperaturgegensätze herrschen und Luft aufsteigt beziehungsweise gehoben wird - etwa, wenn sich Gewitterwolken über einer Schicht aufgeheizter Luft bilden.

Sie treten meist im Umfeld von Gewittern mit kräftigen Schauern auf oder im Bereich von sogenannten Superzellen - langlebigen Gewittern mit rotierendem Aufwind. Dementsprechend tritt das Phänomen in hiesigen Gefilden auch eher im Sommer als im Winter auf.

Auflockerungen am Freitag

Auf den Nordseeinseln liegt die Temperatur am Donnerstag laut DWD bei um die 22 Grad, ansonsten wird es zwischen 24 und 27 Grad warm. Auch in der Nacht zum Freitag drohen wieder heftiger gewittriger Regen, der langsam ostwärts abzieht. Am Freitagvormittag lockere es sich dann etwas auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen dann bei um die 23 Grad in Niedersachsen, teilten die Meteorologen mit.

Umgestürzte Bäume im Oldenburger Land

In der Nacht zu Mittwoch gab es norddeutschlandweit Gewitter mit Starkregen und Sturmböen. Besonders betroffen war das Oldenburger Land. Teilweise fielen hier bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter in kurzer Zeit. Bäume stürzten um, Keller liefen voll und Dachziegel stürzten herab. In der Stadt Oldenburg wurden zudem Straßen überschwemmt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Extremwetter