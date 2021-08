Im Livestream: Krisenstab informiert über Corona-Pandemie Stand: 09.08.2021 21:13 Uhr Am Dienstag äußert sich der Krisenstab der niedersächsischen Landesregierung in der wöchentlichen Pressekonferenz. NDR.de überträgt wie gewohnt ab 13 Uhr im Livestream.

Ein Thema soll eine neue Corona-Verordnung für Niedersachsen sein, die die Staatskanzlei in der vergangenen Woche angekündigt hat. Demnach will das Land im Herbst und Winter eine neue Pandemie-Strategie fahren - allerdings nicht im Alleingang. Die Gesetzesänderung sei abhängig von den Ergebnissen der Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag. Unter anderem soll die Frage geklärt werden, welche Freiheiten geimpfte Menschen gegenüber nicht geimpften bekommen. Außerdem steht der Inzidenzwert als Parameter für Maßnahmen infrage.

Wie geht es mit dem Kinder-Impfen voran?

Ein weiteres Thema wird möglicherweise der aktuelle Stand der neuen Impfstrategie sein, die Anfang August angelaufen ist. Seitdem nimmt das Land verstärkt Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in den Fokus und setzt neben einer Marketingkampagne auf niedrigschwellige Impfangebote.

