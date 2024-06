Im Gespräch mit Annalena Baerbock: Ihre Frage an die Ministerin Sendedatum: 28.06.2024 19:30 Uhr Bei “Politik vor Ort“ laden NDR, Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) und das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) Bürgerinnen und Bürgern ein, Annalena Baerbock Fragen zu stellen. Am 28. Juni ist sie in Hannover zu Gast.

Einen großen Teil ihrer Kindheit und Jugend hat sie im Pattenser Ortsteil Schulenburg in der Region Hannover verbracht, heute vertritt sie als Außenministerin die deutschen Interessen in aller Welt. Und das in einer Zeit, in der die Welt an vielen Stellen im Umbruch ist und in schweren Krisen steckt. Am 28. Juni kommt Annalena Baerbock (Grüne) in ihre alte Heimat - als Gast der Veranstaltungsreihe "Politik vor Ort". Und Sie können live dabei sein und der Ministerin ihre Fragen stellen. Wer nicht nach Hannover kommen mag, kann den Video-Livestream im Netz oder in der NDR Niedersachsen-App verfolgen. Moderiert wird der Abend ab 19 Uhr von Susanne Stichler (NDR) und Eva Quadbeck (RND), die mit der Ministerin in die Diskussion gehen. Dany Schrader, Chefredakteurin der HAZ, wird die Fragen des Publikums einbringen - und das könnte eben auch Ihre Frage sein!

Sie fragen - Annalena Baerbock antwortet

Mit dem Formular auf dieser Seite können Sie Ihre Frage an die Ministerin jetzt schon platzieren. Und Sie können sich zusätzlich bewerben um kostenlose Eintrittskarten für das Event - für sich und maximal eine Begleitperson. Mit etwas Glück können Sie der Ministerin in Hannover ihre Frage dann auch persönlich stellen. Die Veranstaltung findet statt in der Zentrale der HAZ in Hannover-Bemerode, August-Madsack-Straße 1.

Annalena Baerbock - Zu Gast bei "Politik vor Ort" - Hannover, 28. Juni 2024, 19 Uhr Ihre Frage an Bundesaußenministerin Annalena Baerbock: Sie können sich um maximal zwei kostenlose Eintrittskarten für die Veranstaltung bewerben.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 28.06.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundestagswahl Grüne Europa-Politik Bürgerbeteiligung