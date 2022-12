Illegale Feuerwerkskörper: Razzia und Festnahmen im Grenzgebiet Stand: 20.12.2022 10:18 Uhr Die Polizei ist seit dem frühen Dienstagmorgen mit Durchsuchungen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen gegen den Handel mit illegalen Feuerwerkskörpern vorgegangen.

In den Niederlanden habe es zwei Festnahmen gegeben, sagte ein Polizeisprecher aus Osnabrück der Deutschen Presse-Agentur. Ein großes Aufgebot von Polizisten der Bundesländer und der Niederlande durchsuchte den Angaben nach mehrere Objekte in der Grenzregion. Die Beamten machten dabei zunächst keine Angaben zu beschlagnahmten Feuerwerkskörpern.

Ermittlungen mit Europol

Der grenzübergreifende Einsatz soll dabei helfen, kriminelle Netzwerke, die Handel mit illegalen und hoch gefährlichen Feuerwerkskörpern betreiben, zu zerschlagen. Die Ermittlungen auf deutscher Seite führt die Zentrale Kriminalinspektion Osnabrück. Auch Europol, die Strafverfolgungsbehörde der Europäischen Union, ist beteiligt.

Zweiter Schlag gegen die Szene

Mit den Durchsuchungen gelang den Ermittlern der zweite Schlag gegen die Szene in dem Dreiländereck binnen weniger Monate. Bereits im Oktober konnten sie elf Verdächtige in den Niederlanden festnehmen. Bei den Durchsuchungen in der Grenzregion zwischen Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden waren damals rund 350 Tonnen illegale Pyrotechnik im Wert von rund 25 Millionen Euro beschlagnahmt worden. Die aktuelle Razzia steht laut der Polizei mit den Beschuldigten in dem früheren Verfahren aber nicht im Zusammenhang.

