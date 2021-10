"Ignatz" fegt übers Land: Die Zeichen stehen auf Sturm Stand: 20.10.2021 19:38 Uhr Der erste Herbststurm des Jahres braut sich über dem Harz zusammen. Besonders in den Hochlagen wird es gefährlich. Am Donnerstag wirbelt Tief "Ignatz" an der Nordseeküste und auf den Inseln.

Wegen der heftigen Böen sollten die Wälder im Harz nicht betreten werden, wie Nationalparkverwaltung und die Niedersächsischen Landesforsten mitteilten. "Der erste Herbststurm trifft auf stark aufgelichtete und von Borkenkäferschäden ausgedünnte Waldbestände", sagte Christian Schulz, Betriebsdezernent des Forstamtes Clausthal. Äste könnten abbrechen und Bäume umstürzen. Ab Donnerstagvormittag sei erneut mit Sturmböen im Harzumfeld und Orkanböen auf dem Brocken zu rechnen. Zum Abend hin werde der Wind weiter Fahrt aufnehmen.

Leichte Sturmflut an der Nordseeküste erwartet

An der Nordsee kann es orkanartige Böen geben. Zum Donnerstag dreht der Wind zudem Richtung West bis Nordwest. An der Küste besteht für das Mittaghochwasser und das Hochwasser in der Nacht zu Freitag die Gefahr einer leichten Sturmflut. Bei Sturmböen bis zur Stärke 10 aus West und Nordwest kann die Flut dann etwa einen Meter höher auflaufen als das mittlere Tidehochwasser. Strände und Vorländer können überflutet werden, wie der Sturmflutwarndienst des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) in Norden mitteilte.

Ostfriesen auf Herbststürme vorbereitet

Leichte Sturmfluten seien im Herbst und Winter nicht ungewöhnlich, betonte NLWKN-Sprecher Carsten Lippe. Tourismus- und Kurbetriebe entlang der Küste stellten sich ebenso wie die Küstenschützer auf die Sturmflutsaison ein. Auch die Feuerwehren in Ostfriesland sehen sich gut auf den ersten Herbststurm vorbereitet. Die Meyer Werft in Papenburg erwägt angesichts der Wettervorhersage, die für Freitag geplante Emsüberführung der "AIDAcosma" zu verschieben.

