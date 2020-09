Stand: 09.09.2020 08:49 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

IHK: Corona kein großer Ausbildungs-Hemmer

Niedersachsens Ausbildungsmarkt entspannt sich offenbar. "Die Lage ist schwierig, aber inzwischen robust. Im Vergleich zum Juni haben wir gut aufgeholt, und im September laufen noch Verträge ein", sagte Maike Bielfeldt, Geschäftsführerin der Industrie- und Handelskammern in Niedersachsen (IHKN). Im zweiten Quartal hatten 23 Prozent der befragten Unternehmen noch mitgeteilt, dass sie weniger Stellen anbieten würden. "Der Ausbildungsmarkt ist stark in Bewegung", so Bielfeldt. Auf 51.700 Lehrstellen kämen im August 47.900 Bewerber.

Videos 2 Min Corona fordert Arbeitnehmer und Azubis Wegen der Corona-Krise ist es schwer für junge Menschen eine Ausbildung zu finden. Auch Betriebe müssen sich umstellen und neue Wege finden, um Auzubildende zu finden. 2 Min

Wichtige Faktoren: G9 und Attraktivitätsverlust

Die Sorge der Kammer, dass sich die Corona-Krise stark auf das Ausbildungsplatzangebot auswirkt, habe sich nicht bestätigt. Der Corona-Effekt sei zu einem geringen Teil für den Rückgang - die Zahl der Neuverträge liege um 14,2 Prozent unter dem Vorjahreswert - verantwortlich, so Bielfeldt. "Corona hat nicht den gesamten Ausbildungsmarkt blockiert, wir sind nur zwei Monate zeitverzögert", sagte Bielfeldt. Wichtigere Faktoren seien die Rückkehr zu G9 und damit verbunden weniger Schulabgänger sowie der Umstand, dass die Berufsausbildung an Attraktivität verliere. In vielen Betrieben gebe es immer noch mehr angebotene Lehrstellen als Bewerber.

Großer Rückgang im Gastgewerbe

Ein großer Rückgang sei vor allem in kaufmännischen Berufen zu verzeichnen. Dieser betrage 17,2 Prozent, was in hohem Maße auf die Krisensituation im Gast- und Veranstaltungsgewerbe (-32,9 Prozent) zurückzuführen sei. Zum Vergleich: Bei technischen Berufen liege der Rückgang bei 7,8 Prozent.

Komplizierte Corona-Ausbildungsförderungen

Das Corona-Prämienprogramm des Bundes zur Förderung ausbildender kleiner und mittlerer Unternehmen sei wichtig. Es laufe bisher eher schleppend an, meinte IHKN-Bildungsexperte Volker Linde. Die Nachweispflichten seien umfangreich. "Da hat man schon einiges zu tun, bis man das Geld bekommt." Viele Betriebe warteten lieber ab, bis sie wüssten, wie viele Azubis sie in diesem Jahr genau einstellen könnten. Ein ergänzendes Programm des Landes Niedersachsen im Umfang von 18 Millionen Euro soll laut den Kammern in Fällen aushelfen, in denen die Bundeshilfen nicht greifen.

Weitere Informationen zu Corona in Norddeutschland Corona-Ticker: Disco-Betreiber wollen demonstrieren Die Veranstaltungswirtschaft will heute erneut für eine Lockerung der Corona-Regeln demonstrieren - zum Beispiel sollen Discos wieder öffnen. Mehr Corona-News im Ticker. mehr Niedersachsen meldet 93 neue Corona-Infektionen Wie geht es Niedersachsen mit der Corona-Pandemie, was ist heute passiert? Hier finden Sie die aktuellen Zahlen und Nachrichten zu den Covid-19-Fällen im Land. mehr Niedersachsen und der neue Corona-Alltag Die Corona-Infektionen in Niedersachsen bleiben höher als vor den Sommerferien. Deshalb lassen neue Lockerungen auf sich warten. Die Maskenpflicht in Öffis wird stärker kontrolliert. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.09.2020 | 10:00 Uhr