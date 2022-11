IG Metall weitet heute Warnstreiks im Norden aus Stand: 01.11.2022 05:58 Uhr Im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie ruft die IG Metall zu Ausständen im gesamten Norden auf. Schwerpunkte setzt die Gewerkschaft zunächst in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen.

Mehrere Tausend Beschäftigte sollen heute ihre Arbeit niederlegen, hieß es am Montag von der Industriegewerkschaft (IG) Metall. Dem Bezirk Küste zufolge sind 15 Betriebe betroffen - darunter Airbus in Hamburg sowie in Nordwest-Niedersachsen der Fahrzeugbauer Krone in Werlte (Landkreis Emsland), der Kabelproduzent Waskönig+Walter im Saterland (Landkreis Cloppenburg), der Heizungshersteller August Brötje in Rastede und Brötje Raumheizsysteme in Apen (beide Landkreis Ammerland). Außerdem hat die IG Metall Warnstreiks bei Bosch in Salzgitter, bei Musashi Lüchow und SKF Lüchow sowie ab 10 Uhr einen Demozug durch die Innenstadt von Hildesheim angekündigt. Die Kundgebung ist hier von 11 bis 12 Uhr geplant.

Weitere Aktionen in Hannover und der Region

10 Uhr: MTU Maintenance Hannover GmbH , Langenhagen

, Langenhagen 11.45 Uhr: Komatsu Germany GmbH , Hannover

, Hannover 12.30 Uhr: ZF Wabco , Wabco DC , Wabco Testbahn , Körting Hannover GmbH , Lindener Hafen, Hannover

, , , , Lindener Hafen, Hannover 14 Uhr: Nexans, Radio Frequency Systems GmbH, Hannover

Erste Warnstreiks direkt nach Ende der Friedenspflicht

Nach drei ergebnislosen Verhandlungsrunden war in der Nacht zu Sonnabend die sogenannte Friedenspflicht abgelaufen. Die IG Metall rief daraufhin direkt zu ersten Arbeitsniederlegungen auf. In Niedersachsen gingen demnach in Bersenbrück (Landkreis Osnabrück) um Mitternacht 230 Beschäftigte der Firma Lear Corporation für eineinhalb Stunden in den Ausstand, bei Clarios Varta Hannover waren es mehr als 150 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Weitere Aktionen habe es bei Bosch sowie KSM Castings in Hildesheim und bei ZF CV Systems in Gronau (Landkreis Hildesheim) gegeben, so ein Gewerkschaftssprecher. Auch in weiteren Tarifbezirken der Bundesrepublik legten Beschäftigte ihre Arbeit nieder.

IG Metall spricht von "Verweigerungshaltung"

"All das wäre uns allen erspart geblieben, wenn die Arbeitgeber sich am Verhandlungstisch rechtzeitig gerührt hätten", sagte Thorsten Gröger, Bezirksleiter der IG Metall in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, bei einer Kundgebung in Hannover. "Aber deren Verweigerungshaltung, mit uns ordentliche Tarifverhandlungen zu führen, hat diese Eskalation herbeigeführt. Wie lange und wie intensiv dieser Konflikt geführt werden muss, liegt in den Händen der Arbeitgeberverbände." Die Gewerkschaft sei bereit, auch für längere Zeit aufs Äußerste zu gehen/igmetall478_v-contentxl.jpg, sagte der Verhandlungsführer.

Gewerkschaft fordert acht Prozent mehr Lohn

Die IG Metall fordert eine Lohnerhöhung von acht Prozent für die Laufzeit von zwölf Monaten - es ist die höchste Forderung in der Branche seit 2008. IG-Metall-Chef Jörg Hofmann drängte zudem auf schnelle staatliche Hilfen und Maßnahmen wie etwa die Energiepreisbremse, da selbst mit acht Prozent die erwarteten Mehrkosten nicht ausgeglichen werden könnten. Die Arbeitgeber hatten bei Verhandlungen bisher Einmalzahlungen in Höhe von 3.000 Euro - eine steuer- und abgabenfreie Prämie zum Inflationsausgleich - und eine nicht näher bezifferte Lohnerhöhung für eine Laufzeit von 30 Monaten angeboten.

Streiks in mehreren Bundesländern

Hofmann ließ in einem Interview mit dem "Handelsblatt“ erkennen, dass bis zur nächsten Verhandlungsrunde nur kürzere Warnstreiks von einigen Stunden geplant seien. Die vierte Verhandlungsrunde beginnt am 8. November, sie wird zunächst in Bayern und Baden-Württemberg geführt.

