IG Metall setzt heute Warnstreiks in Niedersachsen fort Stand: 03.11.2022 07:58 Uhr Auch heute ruft die IG Metall Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie in Niedersachsen wieder zu Warnstreiks auf. Bereits seit Sonnabend kommt es zu Arbeitsniederlegungen in der Branche.

Unter anderem wollen Beschäftigte in Stadt und Landkreis Osnabrück sowie in der Region Hannover die Arbeit niederlegen, etwa bei valmet Automotive, beim Stahlbauer SEH und bei Hänsel Processing in Hannover sowie bei KraussMaffei in Laatzen. Auch bei der Bühler GmbH in Braunschweig, bei Sartorius in Göttingen, bei Magna in Salzgitter sowie bei VW in Osnabrück sind heute Warnstreiks angekündigt. Der Osnabrücker IG-Metall-Chef Stephan Soldanski hat unterdessen für diese Woche weitere Warnstreiks angekündigt.

IG Metall fordert acht Prozent mehr Lohn

Die IG Metall fordert für ihre rund 17.000 Beschäftigen in der regionalen Metall- und Elektroindustrie eine Lohnerhöhung von acht Prozent für die Laufzeit von zwölf Monaten - das ist die höchste Forderung in der Branche seit 2008. IG-Metall-Chef Jörg Hofmann drängte zudem auf schnelle staatliche Hilfen und Maßnahmen wie etwa die Energiepreisbremse, da selbst mit acht Prozent die erwarteten Mehrkosten nicht ausgeglichen werden könnten. Die Arbeitgeber hatten bei Verhandlungen bisher Einmalzahlungen in Höhe von 3.000 Euro - eine steuer- und abgabenfreie Prämie zum Inflationsausgleich - und eine nicht näher bezifferte Lohnerhöhung für eine Laufzeit von 30 Monaten angeboten. Die vierte Verhandlungsrunde beginnt am 8. November.

Zahlreiche Kundgebungen und Warnstreiks in Niedersachsen

Seit dem Ende der Friedenspflicht in der Nacht zu Sonnabend ruft die Gewerkschaft zu Warnstreiks auf. Zuletzt hatten am Mittwoch Mitarbeitende zahlreicher Firmen im ganzen Land ihre Forderungen nach mehr Gehalt zum Ausdruck gebracht. In Hameln zogen rund 700 Beschäftigte aus der Metall- und Elektroindustrie vor das Hochzeitshaus. Sie kamen unter anderem von der Aerzener Maschinenfabrik, von Lenze in Aerzen und Stiebel Eltron aus Holzminden. Es könne sein, dass die Arbeitgeber in der durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine hervorgerufenen Krise eine Machtprobe versuchten, sagte die IG-Metall-Bevollmächtigte Karoline Kleinschmidt. Deshalb würden die Warnstreiks so lange intensiviert, bis die Arbeitgeberseite sich bewege.

Gewerkschaft stellt sich auf längere Warnstreik-Runde ein

Der Verhandlungsführer der IG Metall Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, Thorsten Gröger, warf der Arbeitgeberseite vor, in drei Tarifrunden kein tragfähiges Angebot präsentiert zu haben. "Wenn NiedersachsenMetall am Verhandlungstisch keine Lösung finden will, dann gibt es die entsprechende Antwort vor dem Werktor", so der Gewerkschafter. Das geschehe seit Sonnabend. Bei einer Kundgebung in Hannover nach Ende der Friedenspflicht sagte Gröger: "Wie lange und wie intensiv dieser Konflikt geführt werden muss, liegt in den Händen der Arbeitgeberverbände." Die Gewerkschaft sei bereit, auch für längere Zeit aufs Äußerste zu gehen.

Arbeitgeber fordern längere Laufzeit von neuem Tarifvertrag

Nordmetall-Verhandlungsführerin Lena Ströbele forderte die Gewerkschaft auf, die Warnstreik-Aufrufe zu beenden und zum Verhandlungstisch zurückzukehren. "Jede Stunde Warnstreik kostet die betroffenen Firmen weiter Geld und Zeit. Damit verschärft die Gewerkschaft nur die Lage, trägt aber nichts zu dem dringend benötigten Kompromiss bei, den es nun für Unternehmen und Beschäftigte braucht", sagte Ströbele. "Sobald die Gewerkschaft bereit ist, über eine deutlich längere Laufzeit zu reden, haben wir Arbeitgeber Spielraum für eine dauerhafte Gehaltserhöhung in Form einer angepassten Tabelle, zusätzlich zu der bereits in voller Höhe angebotenen Inflationsausgleichszahlung."

