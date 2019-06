Stand: 21.06.2019 23:56 Uhr

Hurricane Festival: Drei Tage Party

Ohne den obligatorischen Starkregen, aber mit dem typischen Andrang vor den Pforten hat das Hurricane Festival in Scheeßel am Freitag begonnen. Tausende feierwillige Musikfans stürmten wie jedes Jahr das Gelände, um sich die besten Plätze vor den Bühnen zu sichern.

Bis Sonntag sind laut Schätzungen des Veranstalters FKP Scorpio jeden Tag etwa 68.000 Besucher für das Musikereignis vor Ort. Rund 90 Bands und Solokünstler bringen insgesamt 3 Tage, 10 Stunden und 15 Minuten Live-Musik auf die vier Open-Air-Bühnen und eine Zeltbühne.

Fulminantes Rockspektakel in Scheeßel

Nachdem Acts wie Montreal und Querbeat die früh angereisten Fans am Donnerstag schon aufgewärmt hatten, wurden am Freitag auch die beiden größten Bühnen - die in diesem Jahr Forest Stage und River Stage statt Green Stage und Blue Stage heißen - bespielt. Die Foo Fighters, Mumford & Sons, Die Toten Hosen, The Cure, Macklemore - die hochkarätigen Hurricane-Headliner haben zusammen 131 Jahre Bühnenerfahrung und versprechen beste Unterhaltung.

Schwerverletzter nach Schlägerei auf Campingplatz

Einen ersten größeren Einsatz hatten Polizei und Sanitäter am Freitagmorgen. Ein 21-Jähriger wurde bei einer Schlägerei auf dem Campinggelände schwer verletzt. Er wurde laut Polizei in eine Bremer Augenklinik gebracht. Der junge Mann hatte den Ermittlungen zufolge auf einem Parkplatz für Wohnmobile mit anderen Gästen gefeiert, als es am frühen Morgen aus bislang nicht bekannten Gründen zu der gewaltsamen Auseinandersetzung kam.

Sonnenschein statt Schlammschlacht

Die Chancen, dass die Festivalfans nach teils kräftigen Schauern am Donnerstagabend in den kommenden Tagen in Turnschuhen statt in Gummistiefeln zu ihrer Lieblingsmusik tanzen können, stehen gut. Im Gegensatz zu vergangenen Jahren, in denen das Hurricane Festival seinem Namen alle Ehren machte und die Besucher mit ihren Zelten oft im Schlamm versanken, verspricht die Wetterprognose für das Wochenende Höchsttemperaturen zwischen 21 und 25 Grad, leichte Bewölkung und keine Unwetter.

Camping: Rasenflächen statt Stoppelfelder

Das bleibt nicht zuletzt den Campern zu wünschen, die seit Donnerstag mit dem Zug oder dem Auto anreisen, um sich auf dem insgesamt 172 Hektar großen Veranstaltungsgelände heimisch einzurichten. Während die einen schon gemütlich im Campingstuhl sitzen, ziehen andere noch mit vollbepackten Bollerwagen auf das Gelände, hämmern Heringe in den leicht aufgeweichten Boden oder pumpen Luftmatratzen auf.

Auf dem fast schon vollständig belegten Zeltplatz angekommen, erwartet die Besucher übrigens eine Überraschung: Erstmals gibt es beim Hurricane Festival 2019 keine Zeltflächen auf Stoppelfeldern mehr. Stattdessen können die Besucher ihre Zelte nun überall auf Rasenflächen ausbreiten. Der Veranstalter verspricht sich davon mehr Komfort für Campinggäste. "Auf einer Rasenfläche zeltet es sich zum einen besser, zum anderen wird es nicht so leicht matschig", erklärt eine Sprecherin.

