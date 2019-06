Stand: 24.06.2019 01:00 Uhr

Hurricane Festival: Die heißeste Party des Nordens von Anthrin Warnking

Wenn sich die Einwohnerzahl der beschaulichen 13.000-Einwohner-Gemeinde Scheeßel für ein Wochenende versechsfacht und mitten zwischen Wiesen und Feldern eine Kleinstadt entsteht, kann das nur eines bedeuten: Es ist Hurricane Festival! Bei der 23. Ausgabe des Musikfestivals haben täglich etwa 68.000 Besucher bei strahlendem Sonnenschein zu insgesamt 90 Acts gefeiert - darunter Kult-Bands wie Die Toten Hosen, The Cure und die Foo Fighters und Künstler wie Macklemore und Bosse.

Der Veranstalter blickt auf der Pressekonferenz am Sonntagnachmittag auf ein "sensationelles Festival" zurück, auch die zuständigen Behörden ziehen ein durchweg positives Fazit. Der NDR war vor Ort und hat in Kooperation mit ARTE Concert an den drei Hurricane-Tagen 24 Konzerte mit insgesamt 28 Stunden Livemusik per Videostream im Internet übertragen - und das bei bestem Wetter.

Die Highlights vom Hurricane Festival 2019



























































Hurricane Festival: Sonnencreme statt Gummistiefel

Dabei sieht es vor allem zu Beginn so aus, als fällt auch dieses Hurricane - wie schon so viele vor ihm - buchstäblich ins Wasser. Vor allem die früh angereisten Besucher müssen am Donnerstagabend mit ansehen, wie ein kräftiger Schauer auf die frisch aufgebauten und liebevoll dekorierten Zelte niederprasselt und ein nächtlicher Dauernieselregen den Boden aufweicht. Doch beim Hurricane Festival 2019 soll alles anders kommen als in vergangenen Jahren, in denen die Besucher am Eichenring teils knöcheltief im Schlamm steckten: Von Freitagvormittag bis zum Ende des Festivals in der Nacht von Sonntag auf Montag lässt sich kaum eine Wolke blicken, kein Tropfen fällt vom Himmel. Feucht-fröhlich geht es trotzdem zu: Statt Regen von oben ist Schwitzen angesagt.

Kuriose Hobbys und auffällige Kostüme auf dem Hurricane 2019

Durch die pralle Sonne und Temperaturen, die im Laufe der drei Festivaltage von um die 20 Grad auf 28 Grad am Sonntag klettern, verwandeln sich das Campinggelände und das Infield mit den vier Bühnen in eine einzige sommerliche Partymeile. Während die einen sich vormittags auf dem Campingplatz mit kreativen Freizeitbeschäftigungen die Zeit bis zu ihrem ersten Programmpunkt vertreiben, feiern andere, teils in kuriosen Outfits, schon in der prallen Mittagssonne zu Traditions-Combos wie dem #HurricaneSwimTeam. Dabei heizt sich trotz dunkler werdender Schatten unter den Augen und zunehmend staubiger Luft auch die Stimmung von Tag zu Tag immer mehr auf.

Pop, Rock, Rap: Die Headliner rocken das Hurricane Festival

Dafür sorgen natürlich nicht zuletzt die Künstler auf den insgesamt vier Bühnen. Nach der Warm-up-Party auf der Wild Live Stage am Donnerstag geht es Freitag ganz offiziell und hochkarätig los: Der Singer-Songwriter Bosse bringt nachdenkliche, zugleich aber tanzbare deutsche Popmusik auf die Bühne, Papa Roach liefern sowohl aktuelle Lieder als auch ihren bekannten Hit "Last Resort" und bei den Toten Hosen und Tame Impala schallen wabernde Gitarrenklänge über das insgesamt 172 Hektar große Gelände.

Mit teils vom Sonnenbrand geröteten Wangen und Schultern geht es Samstag auf dem Hurricane Festival mit voller Kraft Richtung Halbzeit. Ob Indie-Rock aus England mit Bloc Party und The Wombats, treibender Folk-Rock mit Mumford & Sons, AnnenMayKantereit aus Köln mit ihrem rauen Sound oder eine riesige Rap-Party mit Macklemore, bei der wirklich alle Hände im Takt die Luft zerschneiden: Die Festivalbesucher haben den ganzen Tag die Qual der Wahl, ziehen im Stundentakt von Bühne zu Bühne oder ruhen sich zwischendurch an Essensständen oder unter den Bäumen am Rand des Infields aus.

Hurricane Festival: Heißes Finale

Noch beliebter werden die Schattenplätze am Sonntag: Bei 28 Grad und wolkenlosem Himmel kommt wirklich jeder ins Schwitzen - egal, ob er zu Großstadtgeflüster, The Streets, Alma oder Wolfmother tanzt oder sich entspannt im Hintergrund hält. Dass es gegen Abend abkühlt, gleicht einer Erlösung - denn so haben die Musikfans mehr Kraft, sich schon Stunden vor den finalen Konzerten vor den beiden Hauptbühnen zu positionieren und die letzten Partyreserven zu bündeln.

Diese Mühe lohnt sich, denn die Headliner des letzten Festivaltages liefern noch einmal richtig ab: The Cure bringen mit ihrem außergewöhnlichen Gothic-Look Rock- und Wave-Klänge nach Scheeßel, während die Foo Fighters aus den USA rund um den Sänger und ehemaligen Nirvana-Schlagzeuger Dave Grohl das Hurricane Festival 2019 ins Finale führen. Eskalation pur in den letzten Stunden des Festivals!

Hurricane: Veranstalter und Behörden sind zufrieden

Wer seine Zelte nicht schon am Sonntag Vormittag abgebaut und sein Gepäck in vollbepackten Bollerwagen zum Parkplatz gekarrt hat, eilt nun vom Gelände - oder feiert auf dem Campinggelände einfach noch weiter. Eines haben die Besucher jedoch gemein: Sie alle verlassen nach den letzten Tönen von der Forest Stage mit müden, aber glänzenden Augen das Bühnengelände.

Auch der Veranstalter zieht ein positives Fazit: Die Stimmung auf dem Platz sei selten so gut gewesen, erklärt FKP Scorpio-Geschäftsführer Stephan Thanscheidt auf der abschließenden Pressekonferenz. Auch der leitende Notarzt Dr. Caliebe hat gute Nachrichten: "Wir hatten ein extrem ruhiges Wochenende." Knapp 2.000 Behandlungen habe es insgesamt auf den über das Gelände verteilten Sanitätsversorgungsplätzen gegeben, 17 Mal seien Rettungswagen auf das Gelände ausgerückt. Auffällig sei ein Rückgang von Kreislaufproblemen: "Ob das am Wetter liegt oder die Leute vernünftiger geworden sind, können wir nicht sagen", so Caliebe.

Die Polizei spricht, ohne schon konkrete Zahlen nennen zu wollen, ebenfalls von einem "eher ruhigen Festival". Einen erfreulichen Rückgang habe es bei den Taschendiebstählen gegeben.

Hurricane Festivals: Die Höhepunkte noch mal erleben

Weitere Informationen Die Video-Highlights vom Hurricane Festival Strahlender Sonnenschein, grandiose Bühnenshows und einfach nur gute Musik: Das war das Hurricane Festival 2019. Hier kommen die Video-Highlights des Wochenendes in Scheeßel. mehr

Während die Besucher sich noch von einem langen Party-Wochenende erholen müssen, stecken die Veranstalter schon mitten in den Planungen fürs kommende Jahr. Das nächste Hurricane Festival soll vom 19. bis 21. Juni 2020 stattfinden. Auch einen ersten Headliner hat FKP Scorpio am Sonntagmittag schon bekannt gegeben: Die Berliner Reggae- und Dancehall-Gruppe Seeed soll 2020 nach Scheeßel kommen.

Um die Zeit zu überbrücken, bis der Eichenring erneut zum Leben erwacht, gibt es hier alle Highlights vom Hurricane Festival 2019. Der NDR war vor Ort und hat viele Konzerte live im Internet übertragen. Einige der Konzerte gibt es hier noch zum Nachschauen.

Dieses Thema im Programm: N-JOY | Kuhlage und Hardeland - Die N-JOY Morningshow | 21.06.2019 | 05:00 Uhr