Hurricane: Mit voller Kraft Richtung Halbzeit

Gemütliche Frühstücksrunden auf den Zeltplätzen, Schlangen vor den Duschen und Toiletten und die ersten Fans, die - teils mit leichten Schatten unter den Augen und Sonnenbränden auf Schultern und Wangen - in Richtung Festivalgelände schlendern: Das Hurricane Festival erwacht von Neuem!

Nachdem Kult-Bands wie Die Toten Hosen und Papa Roach den Eichenring in Scheeßel (Landkreis Rotenburg) gestern bis spät in die Nacht sowohl mit lauten Gitarrenklängen als auch mit bildstarken Bengalo-Effekten in eine große Open Air-Partymeile verwandelt haben, geht es heute hochkarätig weiter. NDR.de und N-JOY.de übertragen viele Konzerte des zweiten Festivaltages im Videostream.

Rap, Folk-Rock und Crossover: Das Festival-Programm am Samstag

Aller Müdigkeit zum Trotz stecken viele der Festivalbesucher schon wieder mitten in den Planungen und versuchen, sich per Smartphone-App und in Absprache mit ihren Freunden einen Überblick zu verschaffen: 30 Bands und Solokünstler stehen am Festival-Sonnabend zur Auswahl.

Nachdem es gestern vor allem rockig und poppig zuging, bringen die Headliner des Tages heute frischen Wind auf das Hurricane Festival: Rap mit dem US-Star Macklemore, Folk-Rock mit Mumford & Sons aus Großbritannien und eine Mischung unterschiedlichster Genres mit dem Electro-House-DJ Steve Aoki aus den USA stehen auf dem Programm.

Staub statt Matsch: Perfektes Festivalwetter

Genauso vielversprechend wie das Konzertprogramm sieht auch die Wetterprognose aus: Während der Boden vom Regen am Donnerstagabend nur noch leicht feucht ist, können die Musikfans heute bei strahlendem Sonnenschein und bis zu 23 Grad feiern. Statt Gummistiefeln ist also Sonnencreme angesagt. "Besser hätten wir es uns nicht wünschen können", kommentiert der Veranstalter die Aussichten. Generell sei man bisher "sehr zufrieden".

Hurricane Festival: Musik ab!

Seit 12 Uhr heißt es auf den Bühnen auf dem Festivalgelände: Konzerte ab, bis spät in die Nacht!

