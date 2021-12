Hunderte Menschen bei landesweiten Corona-Protesten Stand: 21.12.2021 11:17 Uhr In Niedersachsen sind am Montagabend Hunderte Menschen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen auf die Straße gegangen. Die Proteste blieben laut Polizei weitgehend friedlich.

Ausnahmen gab es in Celle und Wolfsburg: In Celle kamen 300 Menschen zu einer nicht angemeldeten Versammlung zusammen. Als die Polizei die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufforderte, Masken aufzusetzen, sei dies ignoriert worden. Stattdessen hätten sich die Menschen in Gruppen aufgeteilt und seien weitergelaufen. Die Polizei löste die Aktion auf und leitete 30 Verfahren ein. Ein 58-Jähriger wollte verhindern, dass die Personalien eines Teilnehmers aufgenommen werden und schlug auf eine Polizistin ein und verletzte sie leicht. Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam.

Teilweise gereizte Stimmung in Wolfsburg

Bei einer nicht angemeldeten Versammlung in Wolfsburg seien bis zu 850 Menschen zusammengekommen, meldete die Polizei. Die Stimmung sei teilweise gereizt gewesen. Ein Protestler habe einen Polizisten angegriffen und dafür eine Anzeige kassiert. Der Beamte blieb unverletzt. Der Nahverkehr sei zeitweise stark eingeschränkt gewesen.

Lautstarker Gegenprotest in Nienburg

Vielerorts formierte sich Gegenprotest. In Nienburg war dieser am lautstärksten. Rund 500 Menschen demonstrierten mit Wort- und Musikbeiträgen unter dem Motto "Nienburg ist bunt" gegen den Aufzug der sogenannten Querdenker. Hier demonstrierten rund 300 Menschen gegen die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Die Gruppen trafen laut Polizei nicht aufeinander. In Leer waren rund 50 Corona-Kritiker und 280 Gegendemonstranten auf die Straße gegangen.

Weitere Aktionen landesweit

Weitere Aktionen gegen die Corona-Politik gab es unter anderem in Bremerhaven (laut Polizei rund 430 Personen), Delmenhorst, Hameln (je 300), Salzgitter (200) und Wilhelmshaven (150). In Wilhelmshaven leitete die Polizei 35 Verfahren wegen Verstößen gegen die Corona-Auflagen ein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.12.2021 | 06:00 Uhr