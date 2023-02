Hundekot-Attacke: Staatsoper will sich heute zu Goecke äußern Stand: 16.02.2023 00:00 Uhr Steht der Ballettchef Marco Goecke nach seiner Hundekot-Attacke auf die Kritikern Wiebke Hüster vor dem Rauswurf? Die Staatsoper Hannover will heute "über den aktuellen Stand" informieren.

Neben der Intendantin Laura Berman soll auch Niedersachsens Kulturminister und Aufsichtsratsvorsitzender Falko Mohrs (SPD) zugegen sein. Eine Sprecherin seines Ministeriums sagte, dass noch in dieser Woche eine Entscheidung zur Personalie Goecke fallen werde. Zuständig dafür sei die Staatsoper. Goecke ist suspendiert, mittlerweile ermittelt auch die Polizei wegen Beleidigung und Körperverletzung. Während einer Premiere am vergangenen Samstag in der Staatsoper hatte Goecke der Journalistin Hüster Kot seines Dackels ins Gesicht geschmiert. Der Vorfall löste großes Entsetzen aus. Der Dachverband Tanz Deutschland hofft derweil, dass Goeckes Stücke weiter aufgeführt werden.

Wiebke Hüster nimmt Goecke-Entschuldigung nicht an

Der suspendierte Ballettchef hatte sich am Dienstag in einer Stellungnahme bei Hüster entschuldigt. Ihm sei "der Kragen geplatzt", sagte er. "Im Nachhinein wird mir klar bewusst, dass dies eine schändliche Handlung im Affekt und eine Überreaktion war." Hüster nahm die Entschuldigung nicht an, bezeichnete die Stellungnahme gegenüber dem NDR Niedersachsen als "höchst inakzeptabel". Es sei "keine Entschuldigung für die physisch brutale Gewalt", die Goecke ihr angetan habe.

