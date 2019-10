Stand: 06.10.2019 15:14 Uhr

Hubschrauberabsturz: Untersuchungen dauern an

Auch drei Monate nach dem tödlichen Absturz eines Bundeswehr-Hubschraubers im Weserbergland ist die Unglücksursache weiter unklar. Die Untersuchungen würden noch mindestens bis Endes des Jahres andauern, sagte ein Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr der Nachrichtenagentur dpa. Der Sprecher schloss nicht aus, dass der Bericht sogar erst Anfang kommenden Jahres vorliegen könnte. Bei dem Absturz war eine Pilotin tödlich verletzt worden.

Ein technischer Fehler gilt als ausgeschlossen

Der Schulungshubschrauber vom Typ Eurocopter EC 135 war am 1. Juli in der Nähe von Aerzen (Landkreis Hameln-Pyrmont) verunglückt. Dabei kam die 25 Jahre alte Pilotin ums Leben, der 26-jährige zweite Pilot wurde verletzt. Beide waren nach Angaben der Bundeswehr noch jung, aber erfahren. Einen technischen Fehler hatte die Bundeswehr als Unfallursache bereits ausgeschlossen. In diesem Fall hätten alle Helikopter des Typs Eurocopter EC 135 stillgelegt werden müssen. Auf menschliches Versagen könne man daraus aber nicht automatisch schließen, erklärte der Sprecher des Luftfahrtamtes.

