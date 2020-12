Homeschooling vor Weihnachten: Schulen sind überrumpelt Stand: 11.12.2020 09:55 Uhr Auf Antrag dürfen Schülerinnen und Schüler ab Montag zu Hause lernen und müssen vor den Weihnachtsferien nicht mehr zur Schule gehen. Die Schulen hatten jedoch keine Zeit, sich darauf vorzubereiten.

Den Plan für die Schulen so kurzfristig zu ändern, sei eine absolute Katastrophe, sagte der Schulleiter einer großen Schule im Land dem NDR in Niedersachsen. Er sprach von einem absoluten Chaos. Auch deshalb, weil an seiner Schule für die kommende Woche noch 80 Klausuren und Klassenarbeiten geplant gewesen seien.

Resignation: Einfach abwarten

Bisher hätten er und sein Kollegium Verständnis dafür gehabt, dass sich in der Corona-Pandemie nicht alles perfekt planen lasse, sagte der Schulleiter. Nun werde man einfach abwarten, wer noch zur Schule kommt. Seinen Anspruch, Bildung zu vermitteln, habe er für die kommende Woche aufgegeben. Nach Angaben des Kultusministeriums sollen zumindest Abschlussarbeiten noch geschrieben werden. Dafür müssten die Schülerinnen und Schüler dann aber doch in die Schule kommen.

Unterrichtspläne umschmeißen, Distanzlernen organisieren

Laura Pooth, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, kritisiert, dass die Entscheidung zu kurzfristig und scheibchenweise komme. "Die Beschäftigten hatten alles geplant und müssen jetzt ihre Pläne wieder umschmeißen und Distanzlernen organisieren", sagte sie. Gleichzeitig wüssten die Lehrer gar nicht, wie viele Schüler am Montag in die Schule kommen. Die Entscheidung für das freiwillige Homeschooling vor Weihnachten hätte früher kommen müssen, sagte Pooth.

Landesschülerrat: Entscheidung übereilt und undurchdacht

Auch der Verband Niedersächsischer Lehrkräfte bemängelt, dass geordneter Unterricht mit dem freiwilligen Homeschooling nicht gewährleistet werden könne. Der Landesschülerrat hatte schon Ende November Wechselunterricht für alle Schulen bis zu den Ferien gefordert. Dass jetzt einfach jeder der will, zu Hause bleiben kann, scheint den Schülern übereilt und undurchdacht. Die Landesregierung wälze die Verantwortung auf die Schüler und ihre Eltern ab, anstatt klare Entscheidungen zu treffen, sagte der Sprecher des Landesschülerrats, Florian Reetz aus Braunschweig.

Befreiung vom Präsenzunterricht soll unkompliziert sein

Für Eltern, die ihre Kinder ab der kommenden Woche vom Präsenzunterricht befreien lassen wollen, soll dies unkompliziert möglich sein. Per E-Mail oder telefonisch können sie in der Schule Bescheid geben, dass ihre Kinder zu Hause lernen sollen. Das Kultusministerium geht davon aus, dass Eltern diese Möglichkeit vor allem für ältere Schülerinnen und Schüler, die allein zu Hause bleiben können, in Anspruch nehmen. Grundsätzlich gilt das Angebot aber für Kinder aus allen Jahrgangsstufen. Die Landesregierung hofft, dass so die Klassenräume in der Zeit vor Weihnachten leerer und die Zahl der Kontakte gesenkt werden. Gleichzeitig stehen Eltern nicht vor der Herausforderung, eine Betreuung für ihre Kinder organisieren zu müssen, wenn sie selbst arbeiten.

