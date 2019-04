Stand: 17.04.2019 13:35 Uhr

Hohe Waldbrandgefahr - Achtung beim Osterfeuer

Im Nordosten Niedersachsens steigt derzeit die Waldbrandgefahr. In den Landkreisen Lüchow-Dannenberg Uelzen, Celle, im Heidekreis und in Teilen des Landkreises Lüneburg gilt die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe 4. Die Stufe soll örtlich sogar noch weiter steigen, sagte Corinna Schube vom Deutschen Wetterdienst (DWD). So ist in der Tabelle des DWD am Freitag für das Gebiet um Faßberg die Gefahrenstufe 5 angegeben. Im übrigen Niedersachsen gilt mit Warnstufe 3 eine mittlere Gefahr für Waldbrände.

Außergewöhnliche Dürre im Boden hält an 22.03.2019 12:30 Uhr Nach dem Rekordsommer 2018 hält die außergewöhnliche Dürre im Boden gerade in Norddeutschland immer noch an. Das geht aus einer aktuellen Studie des Helmholtz-Instituts hervor.







Rauchverbot im Harz

Auch der Harz ist nach Auskunft der Nationalparkverwaltung Harz gefährdet. In den mittleren und oberen Lagen des Harzes lägen noch trockenes Gras und Laub auf dem Waldboden, die schnell brennen könnten. Die Verwaltung weist darauf hin, dass offenes Feuer im Nationalpark verboten ist. Grillen sei nur an den dafür freigegebenen Plätzen erlaubt. Zudem gelte bis Ende Oktober ein Rauchverbot.

Da am Wochenende vielerorts in Niedersachsen Osterfeuer angezündet werden, sollte davor und währenddessen besonderes Augenmerk auf die Sicherheit gelegt werden. Hier die wichtigsten Tipps der Feuerwehr für ein Osterfeuer:

Tipps für das Osterfeuer

Holzstapel für das Feuer in mindestens 200 Meter Abstand von Gebäuden, verkehrsreichen Straßen und Bahnlinien errichten.

Damit Tiere wie Igel, Mäuse, Amphibien und Vögel nicht im Feuer sterben, die Stapel vor dem Anzünden umschichten.

Kein feuchtes Holz verwenden, es verursacht starken Rauch. Umweltschädliche Materialien wie behandeltes Holz, Plastik, Autoreifen und Öle dürfen nicht verbrannt werden.

Zum Anzünden keinen Brandbeschleuniger, sondern nur Papier verwenden.

Geeignete Löschgeräte sollten vor Ort sein. Zufahrtswege für die Feuerwehr freihalten.

Waldbrandzentrale überwacht Wald mit Kameras

Die starke Trockenheit sei auch eine Spätfolge des Rekordsommers 2018. Es habe einfach noch immer nicht genug geregnet, um das Wasserdefizit aus dem vergangenen Jahr auszugleichen, sagte DWD-Sprecherin Schube. Der ausgetrocknete Boden und wenig Regen seien die Hauptgründe für die hohe Waldbrandgefahr. Auch in der Waldbrandzentrale Lüneburg, zuständig für den Nordosten Niedersachsens, seien die Mitarbeiter seit einigen Tagen in erhöhter Alarmbereitschaft, sagte ein Sprecher. Mit Kameras werden dort rund 900 Hektar Wald überwacht. Der DWD rechnet erst Mitte der kommenden Woche damit, dass sich die Lage entspannt.

Neue Karten für die Feuerwehren

Das Land Niedersachsen hat unterdessen die Waldbrandeinsatzkarten für die mittel- und hochwaldbrandgefährdeten Bereiche in Niedersachsen aktualisiert. Die Karten enthalten unter anderem Informationen zur Befahrbarkeit von Wegen und Wasserentnahmestellen, hieß es in einer Mitteilung vom Mittwoch. In Kombination mit den 17 landesweiten Kameras sollen so Waldbrände nicht nur schnell identifiziert, sondern auch vom Boden aus schnellstmöglich erreicht und erfolgreich bekämpft werden können.

