Höheres Einstiegsgehalt für viele Lehrer? Das dauert noch Stand: 23.12.2022 09:40 Uhr Niedersachsens Landesregierung hat angekündigt, das Einstiegsgehalt für zahlreiche Lehrkräfte anzuheben. Im kommenden Jahr wird das aber wohl noch nichts werden.

Es war ein Wahlkampf-Versprechen: SPD und Grüne wollen das Einstiegsgehalt für Lehrkräfte an Grund-, Haupt- und Realschulen erhöhen, sodass diese Lehrerinnen und Lehrer genauso viel verdienen wie die Lehrerinnen und Lehrer an Gymnasien. Das soll noch in dieser Legislaturperiode passieren. Wann genau, steht allerdings

"Keine Regelung im Jahr 2023 zu erwarten"

"Schnellstmöglich" sollen die Gehälter angepasst werden, hatte Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) im November gesagt. In einem Schreiben an die Schulen im Land hat sie nun klargestellt, dass es voraussichtlich frühestens 2024 losgehen kann. Der Prozess sei zwar schon angelaufen, zuerst müssten jedoch alle Fragen gründlich geklärt werden: "Es ist somit keine Regelung im Jahr 2023 zu erwarten", schreibt die Ministerin. Das Vorhaben umzusetzen, sei hochkomplex.

GEW will Tempo

Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Stefan Störmer, forderte einen konkreten Termin für die Erhöhung. "Die Erwartungshaltung in den Grund-, Haupt-, Real- und Oberschulen ist riesig, endlich die gleiche Bezahlung wie an den übrigen Schulformen zu erhalten", sagte Störmer.

Lehrermangel wird so schnell nicht behoben

Ein wichtiger Grund für die Anhebung der Einstiegsgehälter: Der Lehrerberuf soll attraktiver werden. Denn Lehrkräfte fehlen an allen Ecken und Enden. "Wir haben bundesweit den Fachkräftemangel und der wird tatsächlich auch die nächsten Jahre anhalten", hattn einem Hamburg kürzlich im Interview mit dem NDR in Niedersachsen gesagt. "Mindestens zehn Jahre werden wir durch eine Talsohle gehen, wo wir nicht ausreichend Lehrkräfte haben werden."

Hamburg: Mehr Unterricht in Mathe und Deutsch notwendig

Die Kultusministerin hat derweil gegenüber den Schulen erneut betont, dass es mehr Fachunterricht in Mathe und Deutsch geben müsse. Dies berichtet die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ). Demnach schrieb Hamburg an die Schulleitungen: "Dass jedes fünfte Kind ohne ausreichende Kenntnisse im Lesen, Schreiben und Rechnen die Grundschule verlässt, kann uns alle miteinander nicht zufriedenstellen." Außerdem sollten lernförderliche Maßnahmen für Kinder im Primarsektor umgesetzt werden können. "Auch die Fragen nach Qualitätsentwicklung und der Rolle von fachfremd erteiltem Unterricht werden wir uns stellen", so Hamburg. Hintergrund ist das mittelmäßige Abschneiden niedersächsischer Schülerinnen und Schüler im Ländervergleich. Dem IQB-Bildungsmonitor für das Jahr 2021 zufolge haben Viertklässlerinnen und Viertklässler zunehmend Probleme beim Lesen und Rechnen sowie bei der Rechtschreibung.

