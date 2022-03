Höchststand bei Neuinfektionen - aber viele "Altfälle" dabei Stand: 04.03.2022 09:19 Uhr Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen hat am Freitag mit 28.890 laut RKI einen neuen Höchstwert erreicht. Laut Gesundheitsministerium muss der Wert jedoch anders eingeordnet werden.

Nach Angaben eines Sprechers wurden etwa 9.500 Fälle aus dem Bereich Göttingen mit eingerechnet, wodurch sich die hohe Fallzahl stark relativiert. Es handele sich um "Altfälle" aus den vergangenen Tagen und Wochen. Entsprechend müsse der richtige tagesaktuelle Wert an Neuinfektionen für Freitag bei unter 20.000 liegen - und damit in etwa in dem Bereich der vergangenen Tage, so der Sprecher.

Inzidenz steigt weiter an

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen ist ebenfalls weiter angestiegen. Sie liegt am Freitag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 1.148,61. Am Vortag lag der Wert, der die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb von sieben Tagen angibt, noch bei 1.111,8. Binnen eines Tages registrierte das RKI 27 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie liegt damit landesweit bei 7.546.

Die aktuellen Zahlen zur Corona-Lage in Niedersachsen (4. März 2022)

Corona-Inzidenzwerte der Landkreise und kreisfreien Städte

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfizierten in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner an. Die in der folgenden Tabelle dargestellten Zahlen der Neuinfektionen basieren auf den Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) und sind am Vortag des jeweils angegebenen Datums ans RKI übermittelt worden.

Land verabschiedet sich von Warnstufen-Konzept

Lange Zeit haben der frühere Leitindikator Hospitalisierung und der Indikator Intensivbetten im Warnstufen-Konzept der niedersächsischen Landesregierung eine wichtige Rolle gespielt. Diese Werte sind mit der Corona-Verordnung vom 24. Februar nicht mehr ausschlaggebend als Warnstufen-Indikatoren. Gleichwohl bleiben sie aussagekräftig und deshalb werden sie weiter von der Landesregierung veröffentlicht. Zudem ist nicht ausgeschlossen, dass sie bei einem erneuten starken Anstieg wieder an Bedeutung gewinnen zur Einschätzung der Corona-Lage.

Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz in Niedersachsen

Quote der Intensivbettenbelegung mit Corona-Patienten

Auslastung der Intensivstationen durch Covid-19-Patienten

Die folgende Karte zeigt die Belegung der norddeutschen Intensivstationen. Je dunkler sie eingefärbt ist, desto höher ist der Anteil an Covid-19-Patienten. Die Karte zeigt auch, dass einige Intensivstationen auch ohne Corona-Fälle bereits ausgelastet sind.

Corona-Infektionsrisiko nach Altersgruppen

Die folgende Grafik zeigt, welche Altersgruppen in Norddeutschland am stärksten von Corona-Infektionen betroffen sind. Dies hat sich seit Beginn der Pandemie mehrfach geändert.

