Hochwassergefahr in Niedersachsen: Weiterer Regen angekündigt Stand: 13.02.2024 06:06 Uhr Aufgrund des Regens sind vielerorts die Pegelstände gestiegen. An Flussabschnitten von Aller, Fuhse, Leine und Weser wurde Meldestufe 3 erreicht. Das könnte sich auf die Spargelernte auswirken.

An mehr als ein Dutzend Messstellen lagen die Pegelstände am Montag über der Meldestufe 2 - etwa an Oker, Oste, Hunte und Wümme. "In dieser Woche werden die Wasserstände auf hohem Niveau bleiben", teilte der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) mit. Eine extreme Hochwasserlage wie zum Jahreswechsel erwarten die Experten allerdings nicht.

Videos 1 Min Regen führt zu hohen Pegelständen und Erdrutsch (09.02.2024) Die Böden sind aufgeweicht. In Gimte (Landkreis Göttingen) musste eine Straße wegen abgerutschter Erdmassen gesperrt werden. (09.02.2024) 1 Min

Mögliches Hochwasser in Lüchow-Dannenberg

Der Landkreis Lüchow-Dannenberg rief Einwohnerinnen und Einwohner in Hitzacker am Montag auf, Vorsorge für ein mögliches Hochwasser an der Elbe zu treffen. Ein Höchststand werde für Dienstag kommender Woche erwartet, teilten Kreisverwaltung und NLWKN mit. Sollte die Prognose eintreffen, könnten demnach Schrebergärten überschwemmt und Keller wegen eindringenden Grundwassers volllaufen. Mobile Hochwasserschutzwände sollten etwa in Hitzacker und Gartow nach Angaben des Jeetzeldeichverbandes vorerst jedoch nicht aufgebaut werden müssen. Für Dienstag und Mittwoch sei geplant, zunächst Deichscharte, also Öffnungen in Deichen, in Hitzacker zu schließen.

Sorge um Spargelernte

Der anhaltende Regen bereitet auch den Landwirten Sorge. In Burgwedel in der Region Hannover stehen etwa die Felder von Spargelbauer Jörg Heuer unter Wasser. Er rechne damit, dass sich seine Spargelernte verzögern könnte, sagte er dem NDR Niedersachsen. Nils Kraushaar, Berater für Spargelanbau der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, geht hingegen nicht davon aus, dass es drastische Ernteausfälle geben wird. Die Spargelpflanzen befänden sich derzeit noch in Winterruhe, sagte er dem NDR Niedersachsen. In den kommenden Wochen müsse das Wasser jedoch ablaufen, damit die Pflanzen nicht eingehen.

NLWKN: Größere Überschwemmungen an Leine und Aller möglich

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat indes weitere Regenschauer für die kommenden Tage angekündigt. Es gelten weiterhin Warnungen vor Hochwasser. Durch hohe Pegelstände seien an Aller, Fuhse, Leine und Weser größere Überschwemmungen auf Grundstücken und Straßen sowie vollgelaufene Keller möglich.

Straßensperrungen wegen Hochwassers

In mehreren Regionen in Niedersachsen sind wegen Hochwassers wieder Straßen gesperrt. Laut Verkehrsmanagement-Zentrale handelt es sich dabei um:

Landkreis Göttingen - L561 zwischen Gimte und Hemeln in beide Richtungen nach einem Erdrutsch bis Freitag gesperrt.

einem Erdrutsch bis Freitag gesperrt. Landkreis Northeim - L572 zwischen Northeim und Hollenstedt. Beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Landkreis Northeim - L592 zwischen Abzweig nach Greene und Abzweig nach Haieshausen. Beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Landkreis Verden - K9 in beide Richtungen zwischen Intschede und Daverden gesperrt.

Landkreis Verden - K27 in beide Richtungen zwischen Verden und Eissel gesperrt.

Landkreis Gifhorn - K45 in Höhe Volkse. Beide Fahrtrichtungen sind voraussichtlich bis Montag gesperrt.

Landkreis Celle - K65 zwischen dem Abzweig nach Bannetze und Jeversen gesperrt.

Region Hannover - K335 zwischen Bordenau und Poggenhagen. Beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Region Hannover - K343 Basse Richtung Mariensee zwischen Basse und Abzweig nach Empede in beiden Richtungen gesperrt.

Göttingen - Sandweg zwischen Rosdorfer Weg und Windausweg in beiden Richtungen gesperrt.

Hochwasser-Meldestufen in Niedersachsen Meldestufen für Pegel im Binnenland



Meldestufe 1: Meldebeginn, bordvoller Abfluss: Das Wasser kann im Gewässerbett abfließen, stellenweise sind schon kleinere Ausuferungen möglich. Noch keine Gefahr für Anlieger.

Meldebeginn, bordvoller Abfluss: Das Wasser kann im Gewässerbett abfließen, stellenweise sind schon kleinere Ausuferungen möglich. Noch keine Gefahr für Anlieger. Meldestufe 2: Beginn von Kontrollen. Ausuferungen hauptsächlich in land- und forstwirtschaftlichen Flächen, möglicherweise mit ersten Verkehrsbehinderungen.

Beginn von Kontrollen. Ausuferungen hauptsächlich in land- und forstwirtschaftlichen Flächen, möglicherweise mit ersten Verkehrsbehinderungen. Meldestufe 3: Ein ständiger Wachdienst wird eingerichtet. Überschwemmung größerer Flächen und Überschwemmung einzelner Grundstücke, Straßen und Keller möglich. Maßnahmen zur Deichsicherung werden ergriffen.

Ein ständiger Wachdienst wird eingerichtet. Überschwemmung größerer Flächen und Überschwemmung einzelner Grundstücke, Straßen und Keller möglich. Maßnahmen zur Deichsicherung werden ergriffen. Meldestufe 4: Im Binnenland nicht festgelegt, höchste Warnstufe für Küstengewässer. Unmittelbare Gefahr für Menschen, Tiere und Objekte. Die Standsicherheit der Deiche ist in Gefahr. Deiche könnten überströmt werden.

Quelle: Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN)

