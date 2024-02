Hochwassergefahr in Niedersachsen: Pegel sollen weiter steigen Stand: 13.02.2024 22:21 Uhr Der Regen der vergangenen Tage hat die Pegelstände vieler Flüsse in Niedersachsen wieder steigen lassen. Mit Folgen: Erste Straßen sind wieder überflutet. Die Situation ist aber regional unterschiedlich.

So besteht für die Leine im Abschnitt von Herrenhausen bis zur Allermündung nach wie vor eine Warnung vor einem großen Hochwasser, wie der Niedersächsische Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) mitteilte. Das gilt ebenfalls für die Aller von Münden-Brenneckenbrück bis zur Wesermündung. In den betroffenen Gebieten können demnach Grundstücke, Straßen oder Keller überschwemmt werden.

Anwohner in Hitzacker sollen sich auf Hochwasser vorbereiten

Auch im Heidekreis sollen die Pegelstände der Aller weiter steigen. In Verden werden die tiefer gelegenen Stadtteile an der Aller regelmäßig kontrolliert. In Hitzacker an der Elbe (Landkreis Lüchow-Dannenberg) sollen sich Anwohner auf ein mögliches Hochwasser vorbereiten. Ein Höchststand werde für Dienstag kommender Woche erwartet, teilten Kreisverwaltung und NLWKN mit. Mobile Hochwasserwände sollen allerdings erstmal nicht in Hitzacker und Gartow aufgebaut werden, teilte der Deichverband mit. Bis Mittwoch sollen zunächst sogenannte Deichscharte, also Öffnungen in Deichen, in Hitzacker geschlossen werden.

Experten: Lage wird nicht so schlimm wie zum Jahreswechsel

Experten der NLWKN waren am Dienstagmorgen nicht davon ausgegangen, dass die aktuelle Situation Ausmaße wie die der extremen Hochwasserlage rund um den Jahreswechsel erreicht. Aber die Böden sind von den vielen Niederschlägen der vergangenen Wochen gesättigt, weswegen neue Niederschläge die Flüsse schnell anschwellen lassen. Eine längere Trockenphase ist bislang nicht in Sicht: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet auch in den kommenden Tagen mit Regen.

Straßensperrungen wegen Hochwassers

In mehreren Regionen in Niedersachsen sind wegen Hochwassers wieder Straßen gesperrt. Laut Verkehrsmanagement-Zentrale handelt es sich dabei um:





Landkreis Göttingen - K27 zwischen Groß Schneen und Friedländer Straße. Beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Göttingen - Sandweg zwischen Rosdorfer Weg und Windausweg. Beide Fahrtichtungen gesperrt.

Landkreis Northeim - L572 zwischen Northeim und Hollenstedt. Beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Landkreis Northeim - L592 zwischen Abzweig nach Greene und Abzweig nach Haieshausen. Beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Landkreis Northeim - K650 zwischen Garlebsen und Olxheim. Beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Landkreis Gifhorn - K45 in Höhe Volkse. Beide Fahrtrichtungen sind voraussichtlich bis Montag gesperrt.

Landkreis Celle - K65 zwischen dem Abzweig nach Bannetze und Jeversen. Beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Region Hannover - K335 zwischen Bordenau und Poggenhagen. Beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Landkreis Verden - K9 zwischen Daverden und Intschede gesperrt.

Landkreis Verden - K27 zwischen Eissel und Verden (Aller) gesperrt.

Hochwasser-Meldestufen in Niedersachsen Meldestufen für Pegel im Binnenland



Meldestufe 1: Meldebeginn, bordvoller Abfluss: Das Wasser kann im Gewässerbett abfließen, stellenweise sind schon kleinere Ausuferungen möglich. Noch keine Gefahr für Anlieger.

Meldebeginn, bordvoller Abfluss: Das Wasser kann im Gewässerbett abfließen, stellenweise sind schon kleinere Ausuferungen möglich. Noch keine Gefahr für Anlieger. Meldestufe 2: Beginn von Kontrollen. Ausuferungen hauptsächlich in land- und forstwirtschaftlichen Flächen, möglicherweise mit ersten Verkehrsbehinderungen.

Beginn von Kontrollen. Ausuferungen hauptsächlich in land- und forstwirtschaftlichen Flächen, möglicherweise mit ersten Verkehrsbehinderungen. Meldestufe 3: Ein ständiger Wachdienst wird eingerichtet. Überschwemmung größerer Flächen und Überschwemmung einzelner Grundstücke, Straßen und Keller möglich. Maßnahmen zur Deichsicherung werden ergriffen.

Ein ständiger Wachdienst wird eingerichtet. Überschwemmung größerer Flächen und Überschwemmung einzelner Grundstücke, Straßen und Keller möglich. Maßnahmen zur Deichsicherung werden ergriffen. Meldestufe 4: Im Binnenland nicht festgelegt, höchste Warnstufe für Küstengewässer. Unmittelbare Gefahr für Menschen, Tiere und Objekte. Die Standsicherheit der Deiche ist in Gefahr. Deiche könnten überströmt werden.

Quelle: Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN)

