Hochwasser in Niedersachsen: Versicherer erwarten Millionenschäden Stand: 25.01.2024 14:51 Uhr Versicherer rechnen damit, dass Tief "Zoltan" und Hochwasser in Niedersachsen immense Schäden verursacht haben. Allein die VGH schätzt die Kosten auf einen zweistelligen Millionenbetrag.

Bei den hannoverschen VGH Versicherungen sind im Zusammenhang mit dem Hochwasser bis Montag 5.660 Meldungen zu Sturm-, Starkregen- und Überschwemmungsschäden eingegangen, wie ein Unternehmenssprecher der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (HAZ) sagte. Diese würde Kosten in Höhe von rund 12,3 Millionen Euro bedeuten. Die VGH gehe allerdings davon aus, dass sie noch auf bis zu 16,5 Millionen Euro steigen. Die meisten Schäden meldeten Versicherte aus den Räumen Celle und Verden, der Region Hannover, aus Bremen, dem angrenzenden Lilienthal (Landkreis Osterholz) sowie aus dem Emsland.

HDI verzeichnet bisher mehr Schäden durch "Zoltan"

Beim ebenfalls in Hannover ansässigen Versicherer HDI gibt es laut HAZ-Bericht bisher eine hohe dreistellige Zahl an Schadensmeldungen wegen des Sturmtiefs "Zoltan" und eine niedrige dreistellige Zahl infolge des Hochwassers. Genauere Angaben machte das Unternehmen nicht, so die Zeitung weiter.

