Hochwasser in Niedersachsen: Pegelstände steigen über Weihnachten Stand: 23.12.2023 08:48 Uhr Die Hochwasserlage in Niedersachsen wird sich über die Feiertage verschärfen. Der Deutsche Wetterdienst warnt etwa vor ergiebigem Niederschlag im Harz.

An mehreren Flüssen wurde die höchste Meldestufe bereits überschritten. In den kommenden Tagen sei nahezu flächendeckend mit weiteren Niederschlägen zu rechnen, teilte der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz (NLWKN) am Freitag mit. Die Wasserstände würden in der Folge deutlich ansteigen, da die Böden kaum noch Wasser aufnehmen könnten. Die Folge: Nun könnten auch einzelne Grundstücke, Straßen und Keller überschwemmt werden, heißt es auf der Homepage der Behörde.

Erste Straßen gesperrt, Sandsäcke liegen bereit

Im Landkreis Northeim und in der Region Hannover sind erste Straßen gesperrt. In den Landkreisen Goslar und Northeim hat die Feuerwehr mehrere tausend Sandsäcke befüllt. Und in Wolfenbüttel haben Feuerwehrleute einen mehr als 100 Meter langen mobilen Deich aufgestellt, um Wohnhäuser und ein Seniorenheim zu schützen.

Wangerooge, Langeoog: Erhebliche Schäden am Strand

Sturmtief "Zoltan" hat besonders auf den Inseln schwere Schäden angerichtet. Auf Wangerooge ist fast der komplette Strand abgetragen. Hier gibt es eine zehn Meter hohe Abbruchkante. Auch auf Langeoog sind große Teile des Strandes nicht mehr da.

