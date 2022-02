Hochwasser: Leine überschreitet in Hannover Meldestufe 3 Stand: 22.02.2022 21:21 Uhr Niedersachsenweit kämpfen Helferinnen, Helfer und Pumpen gegen das Hochwasser an. Es sind Ferienhäuser vollgelaufen und Straßenzüge überschwemmt. Die Talsperren im Harz sind bald voll.

Derweil regnet es weiter. In Hannover hat die Leine am Dienstagmittag Meldestufe 3 überschritten, wie der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) mitgeteilt hat. Vielerorts sind Fuß- und Radwege an Leine und Ihme aus Sicherheitsgründen gesperrt. Die Stadt Hannover traf weitere Schutzmaßnahmen. Sie schloss Schieber, um das Kanalnetz vor einem Rückstau aus der Leine zu schützen. Ein Sprecher sagte, derartige Wassermassen kämen statistisch gesehen drei- bis viermal im Jahr vor. In der Nacht zu Mittwoch sei mit sinkenden Wasserständen zu rechnen. Am Mittwoch erwarten Experten den Hochwasserscheitel flussabwärts am Pegel Schwarmstedt.

Vielerorts sind Wiesen und Äcker überflutet

Höhere Wasserstände meldete der NLWKN am Dienstag unter anderem auch für die Flüsse Wümme, Oste und Schwinge im Nordosten Niedersachsens sowie für Abschnitte der Weser und der Aller. An diesen Pegeln überschritt der Pegelstand Meldestufe 2. Vielerorts traten Gewässer aus ihren Betten und überspülten Äcker und Wiesen. An der Küste erschwerten Sturmfluten mit hohen Wasserständen, das überschüssige Wasser aus dem Binnenland über Siele in die Nordsee geleitet werden konnte, wie der Entwässerungsverband Emden auf Anfrage mitteilte.

Häuser laufen voll, Dämme in Gefahr

Seit Montagabend sind Feuerwehr und Technisches Hilfswerk (THW) am Großen Meer zwischen Emden und Aurich im Hochwasser-Einsatz. 25 Häuser sind vollgelaufen, ein Damm drohte zu brechen. Nach Angaben eines Sprechers der Feuerwehr Wiegboldsbur waren die Keller der betroffenen Ferienhäuser an dem Binnensee in der Gemeinde Südbrookmerland (Landkreis Aurich) vollgelaufen, teils stand das Wasser bis in die Wohnräume. Die meisten Besitzerinnen und Besitzer seien nicht da gewesen und wüssten gar nichts von der Lage. Feuerwehr und THW sicherten die Siedlung seit Montagabend mit rund 15.000 Sandsäcken. Der ausgerufene Katastrophenalarm wurde zwar mittlerweile beendet. Das Ausmaß der Schäden werde aber wohl erst sichtbar werden, wenn das Wasser abgelaufen ist.

Pumpen kommen gegen Hochwasser nicht an

Grund für die Lage sind die Stürme und die heftigen Niederschläge der vergangenen Tage. Vor allem der Nordwesten war von Dauerregen betroffen. Nach Angaben des örtlichen Entwässerungsverbandes am Großen Meer konnten die Sielklappen wegen der Stürme und des Hochwassers seit einer Woche nicht geöffnet werden. Mit Pumpen allein käme man gegen die Wassermassen nicht an. In vielen Gebieten in Ostfriesland sind Flüsse und Gräben bis zum Rand gefüllt oder bereits übergetreten. Auch das Areal am Großen Meer ist durchzogen von Gräben.

Obersielrichter fordert Ausbau der Schöpfwerke

Fast die Hälfte aller Schöpfwerke in Niedersachsen ist mehr als 50 Jahre alt, sagte Emdens Obersielrichter Reinhard Behrends. So sei man nicht für den Klimawandel gerüstet. Umweltminister Olaf Lies (SPD) hatte bereits einen Generalplan für die kommenden Jahre angekündigt. Aber allein der Bau eines neuen Schöpfwerkes kostet rund 60 Millionen Euro. Dazu kommen lange Bauverfahren. Dazu sagte der Obersielrichter: "Hoffentlich lässt uns die Natur noch so lange Zeit bis die Bauverfahren dann eines Tages durch sind."

Videos 3 Min Harz: Regen und Schneeschmelze bringen Talsperren an Grenzen Die Talsperren sind nicht nur Trinkwasserspeicher. Sie schützen das Harzvorland auch vor Hochwasser. (19.02.2022) 3 Min

Talsperren halten Hochwasser zurück

Bis Mitte der Woche haben die Meteorologen weitere Regenfälle angekündigt. Problematisch ist laut NLWKN, dass der Boden vielerorts kaum noch Wasser aufnehmen kann. Mittlerweile wurde damit begonnen, an Flüssen in landeseigenen Hochwasser-Rückhaltebecken Wasser zu stauen, um es später kontrolliert wieder abgeben zu können. Becken wie in Salzderhelden an der Leine oder in Rieste an der Hase waren am Montag aber erst minimal gefüllt. Die Talsperren der Harzwasserwerke haben seit vergangener Woche nach eigenen Angaben rund zehn Millionen Kubikmeter Wasser aufgefangen, sie sind weiter zu über 80 Prozent gefüllt. An der Oder-, Söse- und Innerstetalsperre wird nach Unternehmensangaben der so genannte Hochwasserrückhalteraum genutzt. Auch diese Puffer sollen in Absprache mit dem NLWKN kontrolliert in die Flüsse geleert werden.

