Hochwasser-Lage in Niedersachsen entspannt sich zunehmend Stand: 09.01.2024 13:26 Uhr Noch lastet reichlich Druck auf den Deichen in Niedersachsen. Doch der zuständige Landesbetrieb geht davon aus, dass die Pegelstände der Flüsse in den kommenden Tagen deutlich sinken und sich die Lage entspannt.

Das trockene und kalte Wetter der vergangenen Tage hat dazu beigetragen, dass das Wasser vielerorts nicht weiter über die Ufer getreten ist und allmählich abfließt. An Aller, Leine, Oker und Weser etwa sinken die Wasserstände. Das teilte der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) am Dienstag mit. Am Unter- und Mittellauf von Aller und Leine gilt weiter die höchste Meldestufe 3, dort sollen die Pegelstände jedoch bis zum Ende der Woche deutlich fallen. Besonders in Südost-Niedersachsen habe sich die Lage entspannt, wie ein Sprecher des Umweltministeriums sagte. Dort sei auch die Zahl der Einsatzkräfte zurückgefahren worden.

Weiter Überflutungen möglich - etwa durch Grundhochwasser

Die Gefahr von Überflutungen ist damit allerdings nicht komplett gebannt. An der Elbe etwa soll das Hochwasser ab Mittwoch wieder steigen. Der NLWKN erwartet aus Sachsen-Anhalt erneut eine lange Scheitelwelle. Am Messpunkt Neu Darchau etwa soll sie niedriger ausfallen als in der vergangenen Woche. Es gebe inzwischen einige Sickerstellen am Elbdeich, er sei aber derzeit stabil, heißt es vom Artlenburger Deichverband. Vielerorts sind zudem Überflutungen durch sogenanntes Grundhochwasser möglich. Durch den Regen der vergangenen Wochen ist der Wasserspiegel unterirdisch gestiegen - wegen der hohen Pegelstände in den Flüssen kann das Grundwasser aber nicht mehr dorthin abfließen und fließt landeinwärts. In der Folge sind auch in den kommenden Wochen abseits von Gewässern Überflutungen möglich, wie unter anderem der Landkreis Verden mitteilte.

