Stand: 06.08.2020 20:44 Uhr - Hallo Niedersachsen

Hitzewelle: Heute bis zu 35 Grad in Niedersachsen

Da ist sie, die sommerliche Hitzewelle. Bei Temperaturen über 30 Grad Celsius haben die Niedersachsen am Donnerstag schon geächzt, doch es wird noch wärmer. Die Meteorologen sagen für heute bis zu 35 Grad für die Grafschaft Bentheim voraus, in Lüchow im Wendland sollen es 31 Grad werden. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist mit starker Hitze in ganz Niedersachsen zu rechnen. Blauer Himmel und Sonne satt also.

Weitere Informationen Zehn Tipps gegen Hitze Bei Temperaturen um 30 Grad möchten viele Menschen die Zeit am liebsten im kühlen Keller verbringen. Mit diesen Tipps kommen Sie auch so gut durch den Tag. mehr

Dauerhafte Belastung für den Körper

Dass das nicht nur Vorteile hat, liegt auf der Hand. Das Sozialministerium hat noch einmal auf die Folgen für die Gesundheit hingewiesen und zur Vorsicht aufgerufen: "Durch die fehlende Abkühlung ist der Körper einer dauerhaften Belastung ausgesetzt, die unter Umständen ernsthafte Folgen haben kann." Erste Warnzeichen seien Kreislaufbeschwerden, Muskelkrämpfe oder Erschöpfungs- und Schwächegefühle.

Brandgefahr: Obacht im Wald!

Wer im Wald Abkühlung sucht, der sei gewarnt: Die Waldbrandgefahr ist erhöht. In Faßberg (Landkreis Celle) zum Beispiel gilt sogar schon die höchste Warnstufe 5, in Ost-Niedersachsen und der Lüneburger Heide soll sie am Wochenende auch erreicht werden. Es gilt: "Das Verbot, im Wald zwischen dem 1. März und dem 31. Oktober zu rauchen oder Feuer zu entzünden, ist strikt einzuhalten", so die Niedersächsischen Landesforsten.

Mit Wasser sparsam sein

Zwar hat es in den vergangenen Monaten immer mal wieder geregnet, viel Wasser führen die Gewässer jedoch mancherorts nicht. In Osnabrück und Wolfenbüttel darf bis Ende des Monats kein Wasser aus Flüssen und Bächen gepumpt werden. Wer das doch tut, muss ein Bußgeld zahlen. Zum sorgsamen Umgang mit Wasser haben auch die Harzwasserwerke aufgerufen.

Videos 01:31 Hallo Niedersachsen Niedrigwasser droht für mehrere Flüsse Hallo Niedersachsen Trotz gelegentlicher Niederschläge liegen die Pegelstände vieler niedersächsischer Flüsse derzeit nicht hoch. Die bevorstehende Hitzewelle könnte die Situation verschärfen. Video (01:31 min)

"Ein ziemlich durchschnittlicher Sommer"

Der Sommer zeigt sich also in diesen Tagen von seiner heißen Seite. Jedoch sei er noch recht moderat, sagt der DWD. "Bislang erleben wir insgesamt einen ziemlich durchschnittlichen Sommer." Der Juni sei auf ganz Niedersachsen bezogen etwa zwei Grad wärmer gegenüber dem langjährigen Vergleichsmittel im Zeitraum 1961 bis 1990 gewesen, der Juli dagegen minimal um 0,1 Grad zu kühl. Dieser Monat startet nun aber recht warm. "Es bleibt abzuwarten, wie der August sich weiter entwickelt."

Sonnabend sollen 36 Grad werden, Sonntag 35

Die kommenden Tage bleiben heiß. Für Sonnabend sind nur ein paar lockere Wolken angekündigt, die Temperaturen steigen bis auf 36 Grad. Am Sonntag sollen noch 35 Grad erreicht werden, an der See 25 bis 29 Grad.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 06.08.2020 | 19:30 Uhr