Hitze und Trockenheit: Hohe Waldbrandgefahr in Niedersachsen Stand: 08.07.2023 15:42 Uhr Hoch "Evi" bringt nicht nur Hitze und Sonne satt nach Niedersachsen. Auch die Waldbrandgefahr ist in vielen Regionen aufgrund der Trockenheit hoch, vor allem am Sonntag. Einige Orte sind besonders gefährdet.

In Lüchow galt am Samstag laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bereits die höchste Waldbrandgefahrenstufe. Aber auch rund um Celle, Diepholz, Uelzen, Hameln, Göttingen und in Teilen des Kreises Osnabrück ist die Gefahr von Waldbränden hoch. Am Sonntag steigt die Gefahr auch in Friesoythe im Landkreis Cloppenburg auf die höchste Gefahrenstufe fünf, in vielen weiteren Kreisen gilt dann die zweithöchste Stufe.

VIDEO: Neue Löschflugzeuge in Braunschweig stationiert (28.06.2023) (1 Min)

Waldbrandgefahr in Niedersachsen am Sonntag besonders hoch

Die Feuerwehren in Niedersachsen haben momentan mit Wald- und Feldbränden zu kämpfen: In den Kreisen Holzminden und Nienburg brannten am Samstag bereits Stoppelfelder. Wie die Brände ausgebrochen sind, ist laut Polizeisprecher noch unklar. Auf einem der Felder sei jedoch ein Mähdrescher im Einsatz gewesen. Vergangene Nacht hatten bereits zwei Hektar Wald im Harz gebrannt. Rund 200 Feuerwehrleute waren damit beschäftigt, Totholz und alte Bäume bei Bad Sachsa im Kreis Göttingen auf einem Steilhang auf dem Ravensberg zu löschen. Verletzt wurde dabei niemand, so ein Polizeisprecher. Auch ein Löschflugzeug war im Einsatz.

Was man bei Trockenheit im Wald und an anderen brandgefährdeten Orten beachten sollte:

Nicht rauchen und keine Zigaretten wegwerfen.

Keine Glasflaschen oder anderen Müll liegen lassen. Reflektierende Gegenstände können durch die Bündelung von Sonnenlicht Feuer entfachen.

Weder mit dem Auto noch mit dem Motorrad auf trockener Vegetation parken. Durch die heißen Katalysatoren kann sich trockenes Unterholz leicht entzünden.

Kein Lagerfeuer und keinen Grill anzünden. Funken können aus der Glut springen und einen Brand auslösen.

