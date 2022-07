Hitze in Niedersachsen: Heute bis zu 40 Grad Stand: 19.07.2022 14:07 Uhr Die Hitzewelle erreicht in Niedersachsen heute wohl ihren Höhepunkt. Die Gesundheitsämter raten, das Verhalten an das heiße Wetter anzupassen, ver.di fordert hitzefrei.

Heute werden nahezu in ganz Niedersachsen und Bremen Temperaturen von mindestens 33 Grad erwartet. Im südlichen Emsland und um Osnabrück kann es örtlich sogar bis zu 40 Grad heiß werden. In der Nacht auf Mittwoch soll es eine sogenannte Tropennacht geben: Die Temperaturen fallen nicht unter 20 Grad. Am Montag lag der Höchstwert rund um Hameln bereits bei 33,1 Grad. An der Küste wurden Temperaturen von bis zu 28 Grad gemessen.

Ver.di will Schutz für Arbeitnehmer

Angesichts der bevorstehenden Hitzetage fordert die Gewerkschaft ver.di hitzefrei und längere Pausen für Arbeitnehmer. Allerdings besteht auf solche Regelungen rechtlich kein Anspruch. Norbert Reuter ist Leiter der tarifpolitischen Grundsatzabteilung bei ver.di und machte am Montag gegenüber dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland" (RND) deutlich, dass die Gesundheit der Beschäftigten im Vordergrund stehen müsse. Deshalb sollten mit dem Betriebsrat Regelungen darüber getroffen werden, wann durch hitzefrei ausgefallene Arbeitszeiten gegebenenfalls nachgeholt werden können.

Videos 1 Min Hitze: Ver.di fordert Anpassung der Arbeitsbedingungen Da bei hohen Temperaturen das Arbeiten ohne klimatisiertes Büro zur Herausforderung wird, fordert ver.di ein Umdenken. (18.07.2022) 1 Min

Marburger Bund fordert nationalen Hitzeschutzplan

Forderungen bezüglich der Hitze kommen auch vom Ärzteverband Marburger Bund. Der verlangte einen nationalen Hitzeschutzplan sowie eine Hitze-Aufklärungskampagne. Die Vorsitzende Susanne Johna sagte dem RND dazu, dass die Politik ihre Anstrengungen für Schutzmaßnahmen in Hitzephasen deutlich ausbauen müsse. So bräuchte es Hitzeschutzpläne in Städten und Kommunen - am besten sogar einen "nationalen Hitzeschutzplan".

Weitere Informationen 8 Min Meteorologe Plöger zur Hitze: "Wir bewegen uns im Rekordbereich" Bis zu 39 Grad auch im Norden erwartet: Ärzte fordern einen "nationalen Hitzeschutzplan" und Meteorologe Sven Plöger erklärt, wo es besonders heiß wird. 8 Min

Landwirte sorgen sich um Ernte

Die Hitzewellen und die Trockenheit in diesem Jahr führen auch zu Sorgen der deutschen Landwirte um ihre Ernte. Karl-Friedrich Meyer vom Landvolk Niedersachsen sagt, dass die Hitze in den kommenden Tagen vor allem für den Weizen eine Herausforderung wird. Mehr als 30 Grad könne das Getreide nicht gut vertragen. Hinzu kommt, dass der Weizen gerade in einer wichtigen Phase für die Ernte ist. Im Falle einer zu langen Heiß- und Trockenphase, leidet die Qualität des Getreides. Statt zum Backen könne das Getreide dann nur für Tierfutter verwendet werden. Für die Landwirte bedeute das am Ende weniger Geld, erklärt Meyer. Im Vorteil seien deshalb alle Bauern, die ihre Felder beregnen können. Bei den Bauern, die in der ökologischen Landwirtschaft tätig sind, spiele der Anbau von Möhren eine bedeutende Rolle. Hier gebe es in diesem Jahr aufgrund der Trockenheit große Probleme. Viele haben, so der Landwirt, ihre Möhren-Felder schon aufgegeben.

Weitere Informationen 2 Min Trockenheit: Verfrühte Ernte für Landwirte Insbesondere die Weizen und Maiserträge haben aufgrund der Trockenheit sehr gelitten. 2 Min

Tipps vom Gesundheitsamt Stade

Das Gesundheitsamt des Landkreises Stade hat die Broschüre "Hitze-Hilfe" zum Herunterladen erstellt. Darin wird erklärt, wie man sich bei heißen Temperaturen am besten verhält. Die Broschüre gibt Hinweise für den Umgang mit verschiedenen Personengruppe bei heißen Temperaturen. Außerdem gibt es eine Erklärung, wie man einen Notfall erkennt und richtig handelt, um anderen Menschen bestmöglich helfen zu können.

Weitere Informationen Zehn Tipps gegen Hitze Bei Temperaturen ab 30 Grad fühlen sich viele Menschen nicht mehr wohl. Diese Tipps helfen, die Hitze besser zu ertragen. mehr

AWO-Psychiatrie-Zentrum rüstet für Hitzeschutz auf

Einen Schritt, um die Menschen vor der Hitze besser schützen zu können, macht nun das AWO-Psychiatrie-Zentrum in Königslutter. Die Hitze könne sich negativ auf den Genesungsprozess von Patienten auswirken. Um dies zu verhindern, will das Zentrum mt neuen Wärmeschutz-Fenstern und einer Beschattung für die Fassade gegen die Hitze aufrüsten. Der Bund gibt der AWO für das Vorhaben fünf Millionen Euro Fördermittel.

Patientenschutz fordert Investitionen für Alten- und Pflegeheime

Für den Hitzeschutz in Alten- und Pflegeheimen fordert Patientenschützer Eugen Brysch von Kommunen und Ländern milliardenschwere Investitionen. Der neuen Osnabrücker Zeitung sagte er am Montag, dass die Betroffenen nichts von den "mehr oder weniger guten Ratschlägen" hätten, mit denen Politik und Verbände sich angesichts der prognostizierten hohen Temperaturen überböten. Nur Investitionen in Bau- und Sanierungsmaßnahmen könnten helfen, so Brysch.

Forderung: 25-Grad-Ziel für stationäre Einrichtungen

Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz kritisierte allerdings, dass derzeit weder Kommunen noch Bund und Länder bereit seien, "ein Hitzeschutzschild wenigstens für Pflegeheimbewohner, Krankenhauspatienten und besonders gefährdete Menschen bereitzustellen." Brysch forderte von den Klimaministern des Bundes und der Länder, ein 25-Grad-Ziel für die stationären Einrichtungen zu garantieren. "Bundestag und Länderparlamente tun nichts, um ihre Regierungen auf dieses Hitzeschutz-Ziel zu verpflichten," kritisierte er.

Gesundheitsamt Göttingen ruft zur Wachsamkeit auf

Um die Hitzewelle gut überstehen zu können, hat das Gesundheitsamt für die Stadt und den Landkreis Göttingen besonders alle älteren Menschen zu erhöhter Wachsamkeit aufgerufen. "Hitzschlag, Sonnenstich und weitere hitzebedingte Krankheitsbilder können lebensgefährlich sein", teilte die Behörde am Samstag mit. Aus diesem Grund solle bei Warnzeichen des Körpers wie Kreislaufschwäche, Unwohlsein, Krämpfen oder Erschöpfung ein ärztlicher Rat eingeholt werden. Neben alten Menschen seien auch Kinder besonders gefährdet, da sie einen Flüssigkeitsmangel nicht im gebotenen Maß wahrnehmen.

Weitere Informationen Hitze: So lassen sich Herz und Kreislauf schonen Kreislaufzusammenbrüche und Herzrhythmusstörungen können die Folge großer Hitze sein. Betroffen sind vor allem Ältere. mehr

Verhalten bei Hitze anpassen

Das Gesundheitsamt rät allen Menschen, das Verhalten bei heißen Temperaturen entsprechend anzupassen und bestimmte Aktivitäten auf den Morgen oder den Abend zu verlegen - so auch das Lüften von Räumen. Bei diesem Punkt allerdings gibt es nicht nur eine Sichtweise. So warnt der Meteorologe Jörg Kachelmann alle Jahre wieder zur Sommerzeit davor, Fenster geschlossen zu halten, auch wenn es draußen sehr heiß ist. Hintergrund: Die hohe Feuchtigkeit und der Anstieg des Kohlendioxids in der Luft in geschlossenen Räumen könnten zu gesundheitlichen Problemen führen. Einigkeit herrscht hingegen beim Thema Trinken: Man solle auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten und Mahlzeiten in kleineren Portionen einnehmen, rät das Gesundheitsamt Göttingen weiter. Um sich draußen vor der Sonne schützen zu können, eigne sich eine Kopfbedeckung und eine Sonnenbrille. Die Haut solle man mit Sonnencreme schützen. Kinder, gesundheitlich geschwächte sowie ältere Menschen und Tiere dürfen unter keinen Umständen in einem geparkten Fahrzeug zurückgelassen werden - auch nicht für wenige Minuten.

Johanniter Niedersachsen mahnen zur Vorsicht

Die Johanniter in Niedersachsen mahnen am Montag ebenfalls zur Vorsicht. Dabei macht der Landesarzt der Johanniter-Unfall-Hilfe, Hans-Peter Reiffen, deutlich, dass sich alle Menschen vor der Hitze schützen müssen. Dazu zähle, sich wenig zu bewegen, nicht ins Freie zu gehen oder wenn doch, sich im Schatten aufzuhalten und Anstrengungen zu vermeiden. Zudem machte er auch Angaben zur notwendigen Flüssigkeitszufuhr: "Mindestens anderthalb Liter Flüssigkeit am Tag sollte jeder Mensch in Form von nicht alkoholischen Getränken zu sich nehmen, an besonders warmen Tagen oder bei Anstrengung mehr."

Wasser, Tees und Saftschorlen als Flüssigkeitslieferanten

Der Mediziner empfiehlt Mineral- oder Leitungswasser, Kräuter- und Früchtetees oder Saftschorlen mit einem hohen Wasseranteil und Elektrolyten. "Eine leckere Brühe aus frischem Gemüse oder wasserhaltiges Obst und Gemüse sind für den Körper ebenfalls wichtige Flüssigkeitslieferanten", sagte Reiffen. "Dazu zählen zum Beispiel Tomaten, Gurken, Melonen, Ananas oder Pfirsiche.“ Wie auch bei sportlicher Anstrengung verliere der Körper an warmen Sommertagen durch das Schwitzen besonders viel Flüssigkeit, erläuterte Reiffen. Der Schweiß verdampfe auf der Haut und kühle sie dadurch ab. "Medikamente und ein höheres Lebensalter können die Schweißproduktion aber einschränken."

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 17.07.2022 | 19:30 Uhr