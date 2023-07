Hitze im ganzen Norden: Heute können 35 Grad werden Stand: 09.07.2023 08:09 Uhr In Norddeutschland sind die Temperaturen gestern teils auf weit über 30 Grad gestiegen. Heute soll es noch ein bisschen heißer werden. Später drohen jedoch Gewitter.

Wetterexperten erwarten heute bis zu 35 Grad, unter anderem in Celle. Hoch "Evi" erhitzt den ganzen Norden: 30 Grad in Rostock und Wilhelmshaven sowie im Oberharz sind vorhergesagt, selbst an den Küsten werden heute 30 Grad erreicht. Und es wird schwül, vor allem im westlichen Niedersachsen. Denn der Regen ist nicht weit. Ab heute Nachmittag ziehen von der Ems her sowie im niedersächsischen Bergland Wolken auf. Schauer und Gewitter folgen, die zum Teil kräftig ausfallen können. An der Westküste Schleswig-Holsteins sind ebenfalls gewittrige Schauer möglich. In vielen Regionen bleibt es allerdings erst einmal weiter trocken.

Am Samstag bereits 34 Grad in Niedersachsen gemessen

Bereits gestern wurden in Nordhorn in Niedersachsen 34 Grad gemessen, in Osnabrück und Verden 33 Grad. In vielen anderen Regionen im Norden stiegen die Temperaturen ebenfalls auf 30 Grad oder mehr, etwa in Hamburg, in Parchim in Mecklenburg-Vorpommern und in Pinneberg in Schleswig-Holstein.

Mediziner warnt vor Hitzestau auf der Autobahn

Für Autofahrerinnen und Autofahrer könnten die sommerlichen Temperaturen zusätzlichen Stress bedeuten. Verkehrsexperten erwarten am Wochenende viele Staus auf den Autobahnen im Norden. Reisende brauchen Geduld - und möglichst viele Getränke an Bord. "Besonders gefährlich sind der Flüssigkeitsmangel und die direkte Hitzeeinwirkung", sagt Tobias Strapatsas, Chefarzt der Zentralen Notaufnahme im Asklepios Klinikum in Hamburg-Harburg. Man solle an heißen Tagen "immer über den Durst" trinken, aber auf kalte Getränke, Softdrinks und vor allem Alkohol verzichten. Vor allem ältere Menschen sollten beim Autofahren regelmäßige Trink- und Abkühlpausen einlegen. Fehlende Wärmeabgabe im überhitzten Auto könne fatale Folgen für das Reaktionsvermögen am Steuer und den Kreislauf haben, so der Notfallmediziner.

Wassernutzung in Niedersachsen wird eingeschränkt

Ungeachtet der jüngsten Regenfälle haben viele Kommunen in Niedersachsen wegen gesunkener Grundwasserstände inzwischen die Wassernutzung eingeschränkt. So darf in einigen Landkreisen Fließgewässern sowie dem Grundwasser kein Wasser entnommen werden. Und unter anderem in der Region Hannover dürfen ab einer Außentemperatur von 24 Grad Gärten, Wiesen und andere Grünflächen zwischen 11 und 18 Uhr nicht gewässert werden.

