Hitze im Norden: Warnung für Niedersachsen Stand: 20.07.2024 13:39 Uhr Der Hochsommer macht dieses Wochenende kurz Station im Norden. In weiten Teilen Niedersachsens gilt eine Hitzewarnung. Sogar an den Küsten wird es heiß. Morgen allerdings könnte es Unwetter geben.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) besteht in Niedersachsen und Bremen eine starke Wärmebelastung. Der DWD hat eine Hitzewarnung für Lagen unter 200 Metern in weiten Teilen der beiden Bundesländer ausgesprochen. Stellenweise gilt sie bis heute Abend, andernorts bis morgen Abend. Nicht betroffen sind die Küsten sowie die Nordseeinseln. Im Süden Niedersachsens können heute der Vorhersage zufolge sogar bis zu 34 Grad erreicht werden. Auch in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gibt es demnach zum Ferienstart viel Sonne und es ist heiß: Die Meteorologen rechnen an den Küsten von Nord- und Ostsee, beispielsweise auf Sylt, mit Werten knapp unter 30 Grad.

Am Sonntag sind schwere Gewitter möglich

Bereits morgen erwarten die Wetterexperten wieder Unwetter. Das soll besonders für Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein gelten. Demnach ist heftiger Starkregen möglich, der gebietsweise auch mehrere Stunden dauern kann. Die von Westen kommenden Gewitter sollen ab Sonntagmorgen über die vier norddeutschen Bundesländer ziehen. Auch schwere Sturmböen bis 100 Kilometer pro Stunde und Hagel seien möglich. Die Gewitter sollen erst in der Nacht auf Montag langsam nach Osten abziehen.

