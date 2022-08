Hitze im Norden: Unwetterwarnung für Niedersachsen Stand: 04.08.2022 16:40 Uhr Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwetterwarnung für Niedersachsens Westen in der Region um Bremen herausgegeben. Es werden bis zum frühen Abend schwere Gewitter und Hagel erwartet.

Die Meteorologen kündigen auch Starkregen mit Niederschlagsmengen um 30 Litern pro Quadratmeter an, ebenso Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 95 Kilometern in der Stunde. Starke Gewitter soll es dem DWD zufolge auch nördlich von Hamburg und in Ostholstein in Schleswig-Holstein geben.

AUDIO: "Hitzeschutz-Beauftragte wären ein wichtiger Schritt" (8 Min) "Hitzeschutz-Beauftragte wären ein wichtiger Schritt" (8 Min)

Hitze macht dem Norden zu schaffen

Seit heute Morgen bis in den frühen Abend besteht eine amtliche Warnung vor Hitze für gesamten Norden, mit Ausnahme der Küstenstreifen. Durch ein Hochdruckgebiet ströme sehr warme bis heiße Luft aus dem Südwesten Richtung Norden, teilte der DWD mit. Im niedersächsischen Lüchow (Landkreis Lüchow-Dannenberg) wurden demnach am Vortag 32,8 Grad gemessen. Direkt an der Küste in Emden erreichten die Temperaturen 28,1 Grad und auf Norderney 22,5 Grad.

Der DWD warnt vor einer steigenden Waldbrandgefahr, besonders im östlichen Niedersachsen.

Weitere Informationen Zehn Tipps gegen Hitze Bei Temperaturen ab 30 Grad fühlen sich viele Menschen nicht mehr wohl. Diese Tipps helfen, die Hitze besser zu ertragen. mehr

Am Freitag wird es deutlich kühler

An der Küste und auf den Inseln werden Temperaturen von bis zu 25 Grad erreicht, im Harzvorland bleibt es heiß bei bis zu 37 Grad. Ins Wochenende startet der Norden am Freitag vielerorts mit Höchsttemperaturen um die 20 Grad, im Landesinneren sollen es laut DWD im Laufe des Tages zwischen 21 und 25 Grad werden. Im Südosten erwartet der DWD kräftige Schauer und Gewitter. Im restlichen Niedersachsen bleibt es bewölkt, aber trocken. Für Sonnabend werden im Norden verbreitet wieder steigende Temperaturen erwartet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.08.2022 | 08:00 Uhr