Stand: 15.09.2019

Hitze: Klimaanlagen für Krankenhäuser gefordert

Klimaanlagen gehören in Supermärkten, Kaufhäusern und vielen Büros zur Standardausstattung. In Krankenhäusern sind sie jedoch nur wenigen Bereichen vorbehalten. Das würde Niedersachsens Ärztekammerpräsident Martina Wenker gerne ändern. Angesichts von immer mehr Hitzewellen fordert sie, dass Krankenhäuser in sämtlichen Bereichen klimatisiert werden - auch Patientenzimmer. "Wir müssen unser Gesundheitswesen für Hitzeperioden rüsten", sagte Wenker. Seit der Jahrtausendwende habe es in Deutschland bereits sechs extreme Hitzewellen gegeben. Das Gesundheitswesen müsse sich darauf einstellen, dass solche Extreme infolge des Klimawandels künftig weiterhin zu erwarten seien.

Bisher nur OP-Säle und Intensivstationen klimatisiert

Als kaum finanzierbar bewertet die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft diese Forderung. Ihr Geschäftsführer, Marten Bielefeld, wies auf den großen Investitionsbedarf in den 171 Kliniken des Landes hin. Schon jetzt sei das Geld zu knapp, um alle gewünschten Investitionen zu finanzieren. Klimaanlagen gehörten in den Patientenzimmern nicht zum Standard. Damit würden bevorzugt sensible Bereiche wie Operationssäle oder Intensivstationen ausgestattet. In Krankenhäusern seien darüber hinaus die Hygieneanforderungen an solche Anlagen deutlich höher als etwa in Hotels oder Supermärkten. Bei Baumaßnahmen werde stark abgewogen, wie mit den zur Verfügung stehenden Mitteln die bestmögliche Ausstattung zu erreichen sei, sagte Bielefeld.

Mehr Entzündungen in heißen Monaten

Neben der Ausstattung mit Klimaanlagen schlägt Ärztekammerpräsident Wenker noch weitere Maßnahmen vor, wie sich das Gesundheitswesen für Hitzeperioden rüsten kann: Planbare Operationen, bei denen es sich nicht um Notfalleingriffe handele, könnten etwa vermehrt in die kühle Jahreszeit verlegt werden. Denn Untersuchungen zufolge treten in den besonders warmen Monaten vermehrt Entzündungen auf, sagte Wenker. "Es müssen Maßnahmen entwickelt werden, die über allgemeine Ratschläge wie 'viel trinken' und 'im Schatten aufhalten' weit hinausgehen."

