Hitze-Endspurt auf dem Hurricane Festival

Bei Temperaturen, die dem langjährigen Hurricane-Besucher vollkommen unvertraut sind, biegt das Festival auf die Zielgerade ein. Bis auf gefühlte 30 Grad Celsius soll das Thermometer heute klettern. Und mit Ausnahme eines Schauers am Donnerstagabend ist das Hurricane vom Regen verschont geblieben. Mehr noch: Seit Samstagmorgen hat sich kaum eine Wolke über das Gelände des Rockfestivals verirrt.

Sonnencreme statt Gummistiefel

Das sah in den letzten Jahren regelmäßig anders aus. Doch 2019 stehen statt verregneten Schlammschlachten Sonnenbäder auf der Tagesordnung. Entsprechend prägt dieses Jahr ein ganz besondere Duft das Hurricanegelände. Neben den vertrauten Festival-Gerüchen von Bier und Schweiß, schwängert noch ein schwereres, leicht süßliches Aroma die Luft: Sonnencreme. Ohne einen entsprechend hohen Lichtschutzfaktor sind Sonnenbrände vorprogrammiert. Denn: Schatten sucht man vor den Bühnen vergebens.

Hurricane Festival 2019: Die Highlights vom Samstag



































Hurricane 2019: Das beste kommt am Schluss

Sonnen und Tanzen - diese schweißtreibende Mischung macht in diesem Jahr das kostenlose Wasser an den Wasserstationen, die der Veranstalter FKP Skorpio aufgestellt hat, zu einem besonders wichtigen Gut. Und Tanzen steht trotz fast 30 Grad auch am letzten Festival-Tag wieder ganz oben auf der Tagesordnung. Mit Wolfmother, Interpol, The Cure und den Foo Fighters warten heute noch absolute Highlights darauf, den etwa 68.000 Besuchern die Schweißperlen auf die Stirn zu treiben.

Spuren des Festivalverfalls

Am letzten Tag heißt es also für alle noch einmal, die letzten Partyreserven zu mobilisieren. Spurlos sind die letzten Tage nämlich nicht an den Besuchern vorbeigegangen. Die Outfits sind schmutziger, die Schatten um die Augen schwärzer und die Stimmen teilweise so krächzig, dass es beim Zuhören schwerfällt, den eigenen Räusperdrang zu unterdrücken. Aber auch am Campinggelände sind die Feierstrapazen der letzten Tage nicht spurlos vorbeigegangen. Am Donnerstag noch sorgfältig drapierte Zeltaufbauten wie Fahnen, Girlanden und Lichterketten hängen nur noch erschöpft und zerschlissen von den Wohnstätten ihrer Besitzer.

Highlights live bei NDR.de

Doch spätestens mit den ersten Tönen des Festival-Sonntags sind Müdigkeit und Erschöpfung verflogen und der Takt der Musik übernimmt die Kontrolle. Royal Republic, Alma, OK Kid, Bear’s Den bereiten die Bühne, damit die Foo Fighters und The Cure das Publikum würdig verabschieden können.

NDR.de und N-JOY sind live vor Ort und überträgt die Highlights des Tages im Videostream.

