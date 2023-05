Himmelfahrts-Wochenende: ADAC rechnet mit vielen Staus im Norden Stand: 15.05.2023 21:47 Uhr Autofahrende müssen laut ADAC am langen Himmelfahrts-Wochenende auch in Norddeutschland mit Behinderungen rechnen. Die erste Stauspitze wird Mittwochmittag erwartet. Besonders voll werden soll es auf der A2.

Unter anderem auf dem Weg in Richtung Küste erwartet der ADAC die größten Verkehrsverzögerungen. Auch wegen der vielen Baustellen im Norden müssten Autofahrerinnen und Autofahrer geduldig sein, heißt es in einer Mitteilung vom Montag. Demnach könne es bereits am Mittwoch zwischen 13 und 19 Uhr zu einer ersten Stauspitze kommen. Unter anderem in Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern ist am Freitag schulfrei, zudem enden in Hamburg die einwöchigen Ferien. Der Tag vor Christi Himmelfahrt war laut ADAC im vergangenen Jahr der zweitstaureichste Tag des Jahres. Die Rückreisewelle erreiche am Sonntagnachmittag bis zum Abend ihren Höhepunkt. Ruhig dürfte es laut ADAC auf den Fernstraßen hingegen am Freitag und Samstag werden.

Himmelfahrt: Wo drohen am Ferienwochenende Staus im Norden?

Auf folgenden Strecken besteht laut ADAC an den Tagen um Himmelfahrt im Norden die größte Staugefahr:

Fernstraßen von und zur Küste

A 1 Köln - Bremen - Hamburg - Lübeck

A 2 Berlin - Hannover - Dortmund

A 7 Hamburg - Hannover und Würzburg - Füssen/Reutte

A 7 Hamburg - Flensburg

Großraum Hamburg

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.05.2023 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr