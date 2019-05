Stand: 28.05.2019 21:27 Uhr

Himmelfahrt: Viel los an Vatertag in Niedersachsen

Was für ein Tag: Die Sonne scheint. Ein kleiner Spaziergang mit ein paar Kumpels, einen Bollerwagen hinter sich herziehend. Musik, Bier, Wurst. Und vor allem viel Spaß. Das ist für so manchen die Idealvorstellung eines gelungenen Vatertags-Trips. Die Realität sieht auch in Niedersachsen leider häufig anders aus: Alkoholexzesse, Pöbeleien, Randale - die Polizei im Dauereinsatz. Wie jedes Jahr versuchen Behörden im Vorfeld mit einer Mischung aus harten Ansagen, weichen Appellen und klugen Empfehlungen für Alternativangebote für einen einigermaßen friedlichen Verlauf zu sorgen.

Polizei setzt auf große Präsenz

In der Region um Lüneburg, Lüchow-Dannenberg und Uelzen setzt die Polizei in diesem Jahr auf das Motto "maßhalten statt Maß halten" im Kampf gegen Gewalt und Alkoholmissbrauch. Beliebte Ausflugsziele stehen im Fokus von Kontrollen. Aggressive Personen, so heißt es bei den Ermittlern, müssen früh mit Platzverweisen und gegebenenfalls Strafanzeigen rechnen. Nach einer wüsten Schlägerei in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) im vergangenen Jahr nimmt die Polizei an diesem Vatertag die betroffene Gaststätte besonders in den Blick. In Hildesheim zeigt das Ordnungsamt an der Tonkuhle, dem Hohnsensee und der Jahnswiese klare Kante. Zigarettenkippen, Müll, wildes Urinieren und unerlaubtes Grillen sollen sofort Bußgelder ab 40 Euro aufwärts nach sich ziehen. Wegen regelmäßiger Vatertags-Prügeleien auf dem Alfelder Himmelberg bekommt die Polizei Unterstützung von Einheiten der Bereitsschaftspolizei.

Behörden appellieren an die Vernunft

Vielerorts versuchen Verwaltung und Behörden dem exzessiven Alkoholkonsum mit Glasflaschen-Verboten Herr zu werden - so im Maschpark in Hannover, im gesamten Hamelner Stadtgebiet und in Delmenhorst. Dort werden Polizeistreifen vermehrt im kritischen Nordwesten der Stadt Patrouille laufen und kündigen an, bei "körperlichem Streit, Pöbeleien" und Jugendschutzverstößen rigoros durchgreifen zu wollen. In Bremen appellieren die Einsatzkräfte vor allem an Fahrradfahrer und Bootsfreunde, auf Alkohol zu verzichten. Auf Binnengewässern gelte eine 0,5-Promille-Grenze. Radfahrer würden auf Verkehrstauglichkeit, ihre Räder auf Verkehrssicherheit überprüft. Ab 1,6 Promille sei der Führerschein weg und Post von der Staatsanwaltschaft im Briefkasten, kündigt die Polizei an.

Lüneburg plant Paddel-Verbot an Feiertagen

Auf der Ilmenau in Lüneburg hat Paddeln an Himmelfahrt eine große Tradition. Tradition ist aber auch, dass viele kein Maß halten können - bei alkoholischen Getränken und einem ungesunden Verhältnis zur Müllbeseitigung. Daher hat der Fachdienst Umwelt des Landkreises eine "Kanu-Verordnung" auf den Weg gebracht. Diese verbietet das Paddeln an Feiertagen. "Himmelfahrt und Pfingsten sind die Tage, die am stärksten frequentiert sind und an denen wir auch durch Alkoholgenuss die höchsten Störungen haben", sagte Stefan Bartsch, Fachdienstleiter Umwelt, gegenüber NDR 1 Niedersachsen. In diesem Jahr darf noch gepaddelt werden. Mehr als 200 Boote werden am Donnerstag auf der Ilmenau kreuzen. Über die Verordnung soll im Juli abgestimmt werden.

Alternativen zum Bollerwagen: Veranstaltungen für die Familie

Hannover: Swinging Hannover - größtes internationales Open-Air-Jazzfestival am Neuen Rathaus.

Swinging Hannover - größtes internationales Open-Air-Jazzfestival am Neuen Rathaus. Wendland: Kulturelle Landpartie - Konzerte, Kunsthandwerk und Workshops an 120 Orten.

Kulturelle Landpartie - Konzerte, Kunsthandwerk und Workshops an 120 Orten. Osnabrück: Deutsches Musikfest - nach Angaben des Veranstalters größtes Event für Blas- und Spielleutemusik Deutschland.

Deutsches Musikfest - nach Angaben des Veranstalters größtes Event für Blas- und Spielleutemusik Deutschland. Emden: Matjesfest.

Matjesfest. Norddeich: Internationales Drachenfest.

Staus an Himmelfahrt: So voll wird es auf den Straßen

"Der Mittwoch vor Himmelfahrt ist immer ganz oben auf der Liste der staureichsten Tage im Jahr", sagte Alexandra Kruse vom ADAC Niedersachsen gegenüber NDR 1 Niedersachsen. Brennpunkte seien, so sagt Kruse, Autobahnbaustellen. Sie rechnet vor allem auf der A1 bei Bremen-Brinkum mit Verkehrsproblemen. Dort gibt es Einschränkungen wegen Brückenbauarbeiten. Auf der A7 behindern nördlich von Hannover vier und südlich zwei Baustellen den Reiseverkehr erheblich. Die Verkehrsmanagement-Zentrale rechnet auf der A31 zwischen Emden und Oberhausen (Nordrhein-Westfalen) wegen Baustellen mit Staus. Zudem führen Kurzurlauber aus NRW zu den ostfriesischen Inseln. ADAC-Sprecherin Kruse rät, sich vor Fahrtantritt zu informieren.

