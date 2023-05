Himmelfahrt: Ab heute drohen laut ADAC lange Staus Stand: 17.05.2023 11:26 Uhr Autofahrende müssen am langen Vatertags-Wochenende auch in Norddeutschland mit Behinderungen rechnen. Die erste Stauspitze wird bereits heute erwartet. Besonders voll werden soll es auf A1, A2 und A7 sowie an den Küsten.

Bereits heute zwischen 13 und 19 Uhr könnte es zu einer ersten Stauspitze kommen, wenn Berufspendlerinnen und -pendler auf Kurzurlauberinnen und -urlauber treffen. "Mittwoch wird der Hauptproblemtag werden", sagte ADAC-Hansa-Sprecher Christof Tietgen. Unter anderem in Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern ist am Freitag schulfrei, zudem enden in Hamburg die einwöchigen Ferien.

Auf der A1 und der A7 wird es voll

Unter anderem auf dem Weg in Richtung Küste erwartet der ADAC die größten Verkehrsverzögerungen. Auch wegen der vielen Baustellen im Norden, unter anderem auf der A1 und der A7, müssten Autofahrerinnen und Autofahrer geduldig sein, heißt es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Vor dem Hamburger Elbtunnel erwartet der Automobil-Club Behinderungen in Richtung Norden und Süden. Auch in Richtung Ostsee über Hamburg sei mit längeren Wartezeiten auf der A1 ab dem Maschener Kreuz zu rechnen. Die Autobahn GmbH Nord rät hier, über die A7 beziehungsweise A261 und die B75 in Richtung Hamburg-Centrum und Lübeck auszuweichen.

Auch auf A23 und vor Fehmarn drohen Staus

Wer am Sonntag von der Nordseeküste in Schleswig-Holstein zurückkehrt, droht auf der A23 vor dem Dreieck Hamburg-Nordwest im Stau zu stehen, wo eine Baustelle in Richtung Hamburg einspurig wird. In Schleswig-Holstein wird über der A1 bei Reinfeld, rund zehn Kilometer südwestlich von Lübeck, eine Brücke erneuert, weswegen sich die Richtungsfahrbahnen jeweils von drei auf zwei Spuren verengen. Auch weiter nördlich bei Heiligenhafen am Übergang von der A1 zur B207 kurz vor Fehmarn prognostizieren die Verkehrsexperten Stau.

Abfahren von Autobahnen lohnt oft nicht

Der Tag vor Christi Himmelfahrt war laut ADAC im vergangenen Jahr der zweitstaureichste Tag des Jahres. Die Rückreisewelle erreiche am Sonntagnachmittag bis zum Abend ihren Höhepunkt. Ruhig dürfte es laut ADAC auf den Fernstraßen hingegen am Samstag werden. Laut dem Automobil-Club lohnt sich das Abfahren von Autobahnen meist erst bei Staus mit mehr als 10 Kilometern Länge oder bei einer Vollsperrung, da auch die Ausweichstrecken oft schnell voll seien. Wer die Staus ganz umgehen möchte, sollte zudem möglichst früh oder spät aufbrechen.

Himmelfahrt: Wo drohen am Ferienwochenende weitere Staus im Norden?

Auf folgenden Strecken besteht laut ADAC an den Tagen um Himmelfahrt im Norden die größte Staugefahr:

Fernstraßen von und zur Küste

A1 Köln - Osnabrück - Bremen

A1 Bremen - Hamburg - Lübeck

A2 Berlin - Hannover - Dortmund

A7 Hamburg - Hannover - Kassel und Würzburg - Füssen/Reutte

A7 Hamburg - Flensburg

A27 Walsrode - Bremen

A29 Oldenburg - Wilhelmshaven

A36 Wolfenbüttel - Autobahnkreuz Bernburg

A39 Wolfsburg - Braunschweig

A39 Hamburg - Lüneburg

Großraum Hamburg

Raum Lübeck

