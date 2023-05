Hexen und Teufel im Harz: Tausende Besucher bei Walpurgis Stand: 01.05.2023 13:35 Uhr Zur traditionellen Walpurgisnacht zog es am Sonntag mehrere tausend Besucherinnen und Besucher in den Harz. Mit Tänzen, Feuer und Geschrei begrüßten sie in der Nacht zum 1. Mai den Frühling.

Zahlreiche als Hexe oder Teufel verkleidete Menschen kamen, um zunächst bei Sonnenschein und später unter sternenklarem Himmel zu feiern - auch im niedersächsischen Teil des Harzes bis tief in die Nacht. Im Goslarschen Ortsteil Hahnenklee zählte die Polizei rund 8.000 Besucherinnen und Besucher, in Braunlage und Goslar jeweils 6.000. Tausende feierten traditionell auch im Ostharz. In der Stadt Thale (Sachsen-Anhalt) wurden rund 15.000 Menschen gezählt, in Schierke waren es 8.000.

Walpurgis im Harz: Hexenfeuer, Umzüge und Theateraufführungen

Mit Hexenfeuern, Umzügen und Theateraufführungen wurde traditionell der Winter verabschiedet und der Frühling begrüßt. Auch auf den Brocken kamen etliche schaurige Gestalten. Viele der Hexen und Teufel bereiten ihre Kostüme wochenlang vor. Für den 1. Mai waren weitere Veranstaltungen geplant. Die Walpurgisnacht gilt als eine der größten Touristen-Attraktionen des Harzes.

