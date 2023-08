Heute wieder Sommerwetter im Norden - teils auch Regenschauer Stand: 20.08.2023 08:30 Uhr Auch der heutige Tag bringt Sommerwetter nach Norddeutschland - vereinzelt soll es dennoch regnen. Bereits am Sonnabend wurden örtlich Temperaturen von mehr als 30 Grad gemessen.

Nach Nebel am Morgen soll es laut Vorhersage im Laufe des Tages von Niedersachsen bis zur Westküste Schleswig-Holsteins und an der Ostsee länger sonnig sein. Vor allem in Nordfriesland sowie zwischen Leine-, Weserbergland, Harz und Wendland kann es dabei einzelne Wolken und Schauer geben. Am wärmsten soll es in Göttingen mit 29 Grad werden, in Hamburg bis zu 26, für Rostock stehen 24 Grad in Aussicht. Auf den Inseln ist es bei 22 Grad auf Sylt 22 und 21 Grad auf Amrum etwas kühler. Dabei weht schwacher bis mäßiger Westwind, zum Abend hin kommt der Wind aus nördlicher Richtung.

Temperaturen knacken am Samstag vielerorts 30-Grad-Marke

Die Temperaturen kletterten am Samstag in Niedersachsen und Hamburg über die 30-Grad-Marke: In Göttingen wurden Höchsttemperaturen von bis zu 33 Grad gemessen, in Helmstedt, Hannover und Wolfsburg 32 Grad. Auch in Mecklenburg-Vorpommern wurde die 30-Grad-Marke geknackt, hier warnten die Meteorologen vor einer teils extremen Wärmebelastung. In Schleswig-Holstein war es etwas kühler.

Auch nachts bleibt es warm

Die kommende Woche startet mit viel Sonne und es bleibt zumeist trocken, nur östlich der Elbe könnte es einige Schauer geben. Der DWD warnte mit Blick auf die Hitze vor körperlichen Belastungen. Problematisch seien bei diesem Wetterumschwung nicht nur die Höchstwerte am Tage, noch kritischer sei die fehlende nächtliche Abkühlung. "Da es sehr schwül bleibt, sinken die Temperaturen mancherorts - besonders in Ballungsgebieten - kaum noch unter 20 Grad", sagte Felix Dietzsch von der DWD-Wettervorhersagezentrale.

