Heute entscheiden Länder über die Sauenhaltung von Katharina Seiler

Der Bundesrat entscheidet heute darüber, wie Sauen in Deutschland gehalten werden dürfen, ohne gegen den Tierschutz zu verstoßen. Nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Magdeburg sind die gegenwärtigen Ställe - auch in Norddeutschland - für Zuchtsauen zu klein und nicht tierschutzgerecht. Darüber, wie die Tiere in Zukunft gehalten werden, sind sich die Bundesländer allerdings nach wie vor nicht einig. Bisher stehen Zuchtsauen nebeneinander in einzelnen Gitterboxen, auch Kastenstände genannt. Diese sind so eng, dass die Tiere im Liegen ihre Beine nicht ausstrecken können. Eine neue Verordnung des Bundeslandwirtschaftsministeriums sollte das ändern. Doch diese geht einigen Ländern zu weit - und anderen nicht weit genug.

Mehr Platz für Niedersachsens Sauen Niedersachsen 18.00 - 15.08.2017 18:00 Uhr Autor/in: Carsten Wagner Niedersachsen will die Sauenhaltung durch eine Bundesratsinitiative verbessern. Die Haltung in Kastenständen sei nicht mit dem Tierwohl vereinbar und soll auf wenige Tage verkürzt werden.







Niedersachsen favorisiert Kompromiss aus Kiel

Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen haben einen Kompromiss vorgelegt. Danach bleiben die umstrittenen Kastenstände für die Sauen bestehen, sollen aber so groß sein, dass die Tiere liegen und ihre Beine ausstrecken können. Außerdem hätten Landwirte demnach bis zu 15 Jahre Zeit, ihre Ställe umzubauen. Niedersachsen will diesem Kompromiss heute im Bundesrat zustimmen. Mecklenburg-Vorpommern würde die Haltung der Sauen in den Kastenstände am liebsten ganz vermeiden, will aber in jedem Fall so viel Tierschutz wie möglich, sagte ein Sprecher des Landwirtschaftsministeriums in Schwerin.

Bauern befürchten Unwirtschaftlichkeit

Wie sich die Bundesländer im Bundesrat entscheidet, ist offen. Die Tierschutzorganisation Vier Pfoten hält es generell für einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz, dass Sauen in Kastenständen gehalten werden. Der Bauernverband dagegen fürchtet, dass das Halten von Sauen in Deutschland unwirtschaftlich werden könnte. Der Umbau von Ställen ist für Landwirte mit hohen Investitionen verbunden. Allein in Niedersachsen gibt es 1.800 Landwirte, die mehr als 460.000 Zuchtschweine halten.

