Herbststurm flaut ab - schwere Böen weiter möglich Stand: 22.10.2021 12:37 Uhr Dem ersten Herbststurm des Jahres geht allmählich die Luft aus, auch der Bahnverkehr hat sich normalisiert. Dennoch ist auch heute im Norden mit Böen oder Sturmböen sowie Sturmfluten zu rechnen.

Insbesondere an der Küste hat der Wind am Vormittag zwischenzeitlich zugenommen. Auf Spiekeroog wurden etwa Windgeschwindigkeiten von mehr als 100 Kilometern pro Stunde gemessen. Die Kraft der beiden bisherigen Sturmtiefs "Ignatz" und "Hendrik II" soll der Sturm allerdings nicht mehr erreichen. Bis zum Nachmittag soll der Wind laut Wetterexperten von der Nordseeküste in einem relativ breiten Band die Elbe nach Südosten hinabziehen. Gegen Abend soll der Wind dann abnehmen. Zum Wochenende soll sich das Wetter weiter beruhigen und die Sonne hervor kommen.

Bahnverkehr normalisiert sich

Nach Angaben der Bahn normalisiert sich die Lage. Der am Donnerstag in mehreren Bundesländern zeitweise unterbrochene Fernverkehr läuft wieder. Die Züge können sich aber noch verspäten, weshalb Reisende sich vorher informieren sollen. Auch der Regionalverkehr soll wieder größtenteils nach Plan fahren. Am Donnerstag hatten abgestürzte Äste für viele Störungen gesorgt, etwa bei den S-Bahnlinien rund um Hannover und auf den Strecken der Privatbahn Erixx im Heidekreuz sowie im Harz.

Bundesamt: Weiter Sturmfluten möglich

An der Küste bleibt es erstmal ungemütlich: Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnte, weitere Sturmfluten seien heute nicht ausgeschlossen. Das Hochwasser an der deutschen Nordseeküste und in Emden werde am Nachmittag um bis zu 1,5 Meter über dem mittleren Hochwasser erwartet. Gleiches prognostiziert die Behörde für das Abend-Hochwasser in Bremen und Hamburg. Die Tendenz ist allerdings rückläufig: Der Scheitel sei in Hamburg am frühen Donnerstagabend mit 1,72 Metern über dem mittleren Hochwasser erreicht worden, sagte eine BSH-Sprecherin. Heute Morgen lag der Pegelstand im Stadtteil St. Pauli knapp einem Meter über dem Vergleichswert. Gestern hatte eine Sturmflut den Fischmarkt in St. Pauli unter Wasser gesetzt.

Hochwasserwarnung auch am Nachmittag

Auch an den Küsten in Ost- und Nordfriesland sowie im Weser- und Elbegebiet werden weiter höhere Pegelstände als das mittlere Hochwasser erwartet. Auch am späteren Freitagnachmittag sei mit Hochwasser zu rechnen. "Wir haben weiterhin nordwestliche Winde", sagte die Sprecherin. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sprach von Geschwindigkeiten zwischen 80 und 95 Kilometern pro Stunde, die sowohl die Nord- und Ostseeküste als auch das Binnenland treffen könnten.

VIDEO: Orkanböen auf dem Brocken: 160 km/h Windgeschwindigkeit (1 Min)

Keine größeren Schäden in der Nacht

Nachdem der Wind gestern auch im Norden vielerorts für Feuerwehreinsätze sorgte, hatte sich die Lage in der Nacht beruhigt. In Niedersachsen etwa verzeichneten Polizei und Feuerwehren bis zum frühen Morgen zunächst keine weiteren Einsätze. Am Donnerstag musste die Feuerwehr in vielen Regionen Bäume von Straßen entfernen. In Stadt und Landkreis Göttingen verzeichnete die Feuerwehr allein bis Donnerstagmittag mehr als 50 Sturm-Einsätze.

Harz besonders betroffen

Vor allem im Harz sind die Einsatzkräfte noch mit umgestürzten Bäumen beschäftigt. Auf dem Brocken seien am Donnerstag Windgeschwindigkeiten um die 160 Kilometer pro Stunde gemessen worden. Für einige Stunden fiel dort sogar das Messgerät aus, sodass der Wind vermutlich noch stärker gewesen sein dürfte, so der DWD. Die Harzer Schmalspurbahnen hatten den Verkehr auf der Brockenstrecke bereits am Mittwochnachmittag eingestellt.

Mehrere Rettungseinsätze in SH

In Schleswig-Holstein musste die Feuerwehr zu mehreren Rettungseinsätzen anrücken. In St. Peter-Ording wurde eine Familie von der Flut überrascht und per Luftkissenboot in Sicherheit gebracht. Per Rettungshubschrauber wurden zwei Menschen bei Westerhever gerettet. Sie waren, nachdem sie im Deichvorland vom Wasser eingeschlossen wurden, von einer Brücke zum Leuchtturm gewatet, wo sie gerettet wurden.

Autofahrerinnen verletzt

Die meisten Unfälle im Norden verliefen bisher glimpflich - aber nicht alle. Ein umstürzender Baum in Wolfsburg verfehlte nur knapp eine 20-Jährige, die gerade aus dem Auto stieg. Ein Ast traf sie jedoch am Kopf, sie kam in eine Klinik. Eine 22-Jährige gab an, ihr Wagen sei auf der A31 von einer Windböe erfasst worden. Die Frau verlor die Kontrolle und kam von der Fahrbahn ab, ihr Auto überschlug sich - sie kam schwer verletzt ins Krankenhaus. In Mecklenburg-Vorpommern wirbelte das Sturmtief vor allem im Westen des Landes. Ein 17-jähriger Motorradfahrer bekam nach Angaben der Polizei Äste ins Gesicht und stürzte. Er erlitt dabei aber nur leichte Verletzungen, wie es hieß.

