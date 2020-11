Helmstedt: Wohnblöcke nicht mehr unter Quarantäne Stand: 27.11.2020 10:22 Uhr Der Landkreis Helmstedt hat die Corona-Quarantäne für zwei Wohnblöcke in Helmstedt aufgehoben. Die Gebäude waren vor zwei Wochen wegen Verstößen gegen die Auflagen eingezäunt worden.

Weitere Corona-Tests von rund 100 Bewohnern seien fast alle negativ ausgefallen, teilte der Landkreis am Freitag mit. Nur eine Familie in einer Wohnung müsse noch in Quarantäne bleiben. Alle anderen Personen können das Gelände ab sofort wieder verlassen.

16 Personen nach Hochzeitsfeier positiv getestet

Der Zaun rund um die beiden Wohnblöcke werde in den nächsten Tagen abgebaut, sagte die stellvertretende Krisenstabsleiterin NDR 1 Niedersachsen. Insgesamt 16 Bewohner in dem Komplex hatten sich mit Corona infiziert. Als Auslöser wird eine Hochzeitsfeier vermutet.

