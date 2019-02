Stand: 09.02.2019 11:24 Uhr

Hello, goodbye: Europaministerin auf Brexit-Tour von Christoph Hamann

Es ist ein Reiseprogramm mit einigen Fragezeichen - und das liegt am Ziel der Reise: Großbritannien. Morgen macht sich Niedersachsens Europaministerin Birgit Honé (SPD) auf den Weg auf die Insel. Das Land und seinen Brexit verbindet eine Beziehung voller W-Fragen. Wann, wie, warum, wohin, mit welchen Folgen? Honé möchte zumindest einige dieser Fragen für Niedersachsen stellen, wohl wissend, dass Antworten allenfalls vage ausfallen können.

Ein Besuch zum "Lernen und Verstehen"

Die Ministerin reist auf eine Insel, deren politische Lage derzeit kaum zu bestimmen ist. "Es ist eine Fahrt, auf der wir lernen und verstehen wollen, was in Großbritannien momentan passiert", sagt Olaf Reichert, Sprecher im Europaministerium. Gleich vier Tage Zeit nimmt sich Niedersachsens Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, so ihr offizieller Titel, um Gespräche und Termine im Großraum London wahrzunehmen.

Der niedersächsische Blick auf die Lage

Das Programm ist eng getaktet. Honé ist im Parlament, im Außenministerium und in der Niederlassung der Aerzener Maschinenfabrik. Das Unternehmen aus der Nähe von Hameln hat eine Niederlassung am Stadtrand von London. Von hier aus bedient das Unternehmen auch den irischen Markt - ob es dabei bleiben könnte, wenn die Grenze zu Nordirland wieder eine EU-Außengrenze würde, weiß niemand. Und natürlich geht es auch in einen Pub, und zwar zum Dialog mit Vertretern der Pro-Europa-Bewegung "3 Million". Ein Treffen mit in England lebenden Niedersachsen ist ebenfalls vorgesehen. Politisch besonders interessant dürfte die Begegnung mit dem Staatssekretär des Brexit-Ministers Stephen Barclay werden, ebenso die mit George Eustice, Fischereiminister Ihrer Majestät und damit Herr über die Fanggründe, die niedersächsische Fischer auch künftig gerne nutzen würden.

Was kann eine Landesministerin ausrichten?

Eine Reise nach Großbritannien im Zeichen des Brexit - das klingt nachvollziehbar, doch der Einfluss der Landesministerin ist begrenzt. Alle 16 Bundesländer haben Europaministerien beziehungsweise Brexit-Beauftragte, doch - neben den Briten selbst - können allein Bundesregierung und EU-Kommission das Thema tatsächlich bewegen. Dabei steht Honé durchaus unter Beobachtung, wurde ihr Ministerium von der Großen Koalition in Niedersachsen doch als zehntes Ressort neu etabliert, quasi um sowohl an die SPD als auch an die CDU je fünf Ministerien verteilen zu können. Eine Vorgehensweise, die die Opposition vehement kritisiert hatte.

Eine besondere Beziehung

Und doch: Niedersachsen hat wie kaum ein anderes Bundesland Verbindungen nach Großbritannien. Einst saßen Welfen aus Hannover auf Englands Thron. Tausende Angehörige der britischen Armee waren nach 1945 in Niedersachsen stationiert. Rund 150 niedersächsische Unternehmen operieren in Großbritannien mit einem Milliardenumsatz.

Der 29. März kommt - und dann?

Zum Start der Reise ist mancher Termin noch offen, der eine oder andere Gesprächspartner nicht bestätigt. Wohl kein Wunder, weiß doch in Großbritannien selbst derzeit kaum jemand, wie es mit dem Brexit nun weitergeht. Nur eines ist gewiss: Der 29. März bleibt der Tag des britischen Austritts aus der EU. Es sei denn ...

