Heiß und trocken: Jetzt drohen Wald- und Flächenbrände Stand: 18.07.2022 12:22 Uhr Die Temperaturen gehen gerade rasant nach oben - und Regen ist vorerst nicht in Sicht. Deshalb steigt in Niedersachsen die Feuergefahr in Wald und Feld.

Die Hitzewelle hat gerade erst begonnen. In mehreren Gebieten ruft der Deutsche Wetterdienst (DWD) bereits für heute die zweithöchste Warnstufe 4 - "hohe Gefahr" - für Waldbrände aus, darunter in Lüchow, Uelzen und Faßberg sowie im Bereich Lingen und Meppen. Morgen ist das Risiko dann noch einmal deutlich größer. Fast überall in Niedersachsen gilt dann mindestens Stufe 4, vielerorts auch die höchste Warnstufe 5 - "sehr hohe Gefahr". An der Küste, auf den Inseln und vereinzelt im Binnenland führt der DWD morgen noch Warnstufe 3 ("mittlere Gefahr") auf.

Hohe bis sehr hohe Gefahr auf Feld und Wiese

In einem Waldgebiet in Schapen (Landkreis Emsland) hat es bereits am Sonntag auf einer Fläche von etwa 5.000 Quadratmetern gebrannt. Doch nicht nur Wälder sind momentan gefährdete Zonen: Der Feuerwehrverband Ostfriesland warnt auch vor Flächenbränden. Wie hoch hier die Gefahr ist, zeigt der sogenannte Graslandfeuerindex des DWD. Dieser steht momentan für fast ganz Niedersachsen auf Warnstufe 4. Für Mittwoch sagen die Meteorologen die Stufe 4 für praktisch das ganze Land voraus, für einige Gebiete sogar die Gefahrenstufe 5. Entspannung erwarten die Expertinnen und Experten am Donnerstag - sowohl in den Wäldern als auch auf Wiesen und Feldern.

Ursache ist meist der Mensch

Während Trockenheit und Hitze dafür sorgen, dass sich Gräser und Äste rasch entzünden, werden Brände letztendlich aber meistens durch Menschen ausgelöst, sagte ein Meteorologe des DWD - etwa durch das Wegwerfen oder Liegenlassen glühender oder brennender Gegenstände. Blitzeinschläge sind laut Wetterdienst derweil nur für fünf Prozent der Waldbrände verantwortlich. Mindestens jeder zweite Brand in der Vergangenheit sei eine Folge von Fahrlässigkeit oder Vorsatz gewesen, sagte Petra Sorgenfrei, Geschäftsführerin des niedersächsischen Waldbesitzerverbands, bereits Anfang Juli. Weggeworfene Kippen, Funkenflug beim Grillen oder Lagerfeuern, heiß gelaufene Landwirtschaftsmaschinen und Brandstiftung seien die häufigsten Ursachen für Waldbrände.

Bei Trockenheit sollte man im Wald und an anderen brandgefährdeten Orten

nicht rauchen und keine Zigaretten wegwerfen.

keine Glasflaschen oder anderen Müll liegen lassen. Reflektierende Gegenstände können durch die Bündelung von Sonnenlicht Feuer entfachen.

weder mit dem Auto noch mit dem Motorrad auf trockener Vegetation parken. Durch die heißen Katalysatoren kann sich trockenes Unterholz leicht entzünden.

kein Lagerfeuer und keinen Grill anzünden. Funken können aus der Glut springen und einen Brand auslösen.

Das Rauchen und das Entzünden von Feuer im Wald sind generell bis 31. Oktober verboten.

Wetterdienst: Zahl der Gefahrentage wird zunehmen

Während die Zahl der Waldbrände in Niedersachsen 2021 gesunken ist, erwarten Fachleute für die Zukunft den entgegengesetzten Trend: Die Anzahl der Tage mit hoher Brandgefahr werde zunehmen. Diese Entwicklung zeigt auch ein Blick auf die vergangenen Jahrzehnte: Den Angaben zufolge ist die durchschnittliche Zahl der Gefahrentage von ein bis zwei im Jahr 1960 auf zuletzt knapp über 20 gestiegen.

