Havliza: "Ausmaß von Kindermissbrauch grauenhaft" Stand: 26.05.2021 19:07 Uhr Laut Bundeskriminalamt sind die Zahlen von Kindesmissbrauch und Pornographie 2020 gestiegen. Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU) sagt: "Der Verfolgungsdruck muss sich erhöhen."

Die Taten seien "jenseits dessen, was man sich vorstellen kann und will", so die Justizministerin am Mittwoch. Havliza weiter: "Wir müssen uns der Gefahr ständig bewusst sein. Im Internet bilden sich immer neue Netzwerke, die nach immer mehr Material verlangen und dadurch weitere Taten verursachen." Ein erster Schritt bei der Bekämpfung von sexueller Gewalt gegen Kinder sei auch auf Druck aus Niedersachsen mit einer Verschärfung des Strafrahmens getan. Demnach drohten Tätern, die mit einschlägigen Bildern und Videos handeln, bis zu 15 Jahre Gefängnis.

Havliza fordert mehr Verfolgungsdruck

"Jetzt muss dringend Schritt zwei folgen", forderte die Justizministerin. "Der Verfolgungsdruck muss sich erhöhen." Um das "abscheuliche Treiben im Netz" wirksamer bekämpfen zu können, brauche es bessere Ermittlungsmöglichkeiten. Dazu gehöre auch eine angemessene und zielgerichtete Verkehrsdatenspeicherung. "Netzwerke können wir nur aufdecken, wenn wir auf Verbindungsdaten zugreifen können", sagte die Ministerin.

Kinderpornographie-Fälle um 53 Prozent angestiegen

Nach Angaben des BKA haben sich die Zahlen für Pornographie bundesweit um 53 Prozent auf 18.761 Fälle gestiegen. Bei Kindesmissbrauch stiegen die Zahlen um 6,8 Prozent auf mehr als 14.500 Taten.

