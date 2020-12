Harz: Besorgniserregende Zustände an Neujahr verhindern Stand: 31.12.2020 15:39 Uhr Nach dem Ansturm von Tagestouristen auf den Harz hat sich die Situation etwas entspannt. Landkreis, Gemeinden, Polizei und Tourismusverband appellieren aber weiter an die Menschen, zu Hause zu bleiben.

"Wir alle lieben den Harz und das ist wunderbar, bitte handeln Sie jedoch besonnen und vernünftig", heißt es in dem Schriftstück, das von den Bürgermeistern der Städte Bad Harzburg, Braunlage, Goslar, Clausthal-Zellerfeld, Landrat Thomas Brych (SPD) sowie der Polizeiinspektion Goslar und vom Harzer Tourismusverband unterzeichnet ist. Vielerorts ist es in den vergangenen Tagen zu "besorgniserregenden Zuständen" gekommen, weil aufgrund der vielen Gäste Abstände nicht eingehalten werden konnten, heißt es darin weiter, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Zudem gebe es keine Möglichkeiten einzukehren oder sich aufzuwärmen und nur wenige öffentliche Toiletten.

Wie wird es an Neujahr?

Zumindest an Silvester scheint sich die Lage etwas beruhigt zu haben. Derzeit gebe es zwar keine Staus, der Parkplatz Torfhaus sei aber erneut wieder voll, sagte ein Polizeisprecher NDR.de am frühen Donnerstagnachmittag. "Vielleicht haben die Appelle in den vergangenen Tagen ja etwas bewirkt", so der Sprecher. Womöglich liegt dies aber auch nur an den äußeren Bedingungen: Vielerorts liegen im Harz nur noch Schneereste, zudem ist das Wetter trüb und neblig. Allerdings fürchten auch die Unterzeichner des Appells, dass sich das schnell ändern könnte. An Neujahr zieht es traditionell viele Menschen in den Harz. Auch das daran anschließende Wochenende könnte wieder dafür sorgen, dass es voll wird, sagte der Polizeisprecher NDR.de.

Staus und zu wenig Abstand

In den vergangenen Tagen waren so viele Menschen in den Harz gekommen, dass es mitunter zu erheblichen Verkehrsproblemen kam. Zwischen Bad Harzburg und Torfhaus bildeten sich wiederholt Staus, am Wurmberg und in Torfhaus ließ sich laut Polizei kaum noch der nötige Abstand einhalten. Im Harz sei "die Hölle los", beschrieb Christin Wohlgemuth, Sprecherin des Harzer Tourismusverbandes, die Situation am Dienstag.

