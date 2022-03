Hannover: Möglicher Bombenfund wird heute untersucht Stand: 31.03.2022 06:58 Uhr Auf einem Baugrundstück im Stadtteil Burg liegt nach Angaben der Feuerwehr Hannover möglicherweise ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg.

Fachleute hatten den verdächtigen Gegenstand an der Kreuzung Gretelriede, Ecke Innersteweg ausgemacht, als sie das Gelände im Vorfeld von Bauarbeiten auf Kampfmittel untersuchten. Um herauszufinden, ob es sich tatsächlich um einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg handelt, muss der Gegenstand freigelegt werden. Dazu soll heute ab 15 Uhr das Gelände in einem Radius von 1.000 Metern evakuiert werden. Betroffen davon sind nach Angaben der Feuerwehr rund 6.500 Menschen in den Stadtteilen Ledeburg, Leinhausen, Burg und Hainholz.

Radius für die Evakuierung könnte sich noch erweitern

Zuvor sollen laut Feuerwehr noch zwei weitere verdächtige Stellen technisch sondiert werden - sollte sich auch dort der Verdacht auf Blindgänger erhärten, könnte sich der Evakuierungsradius noch einmal vergrößern, ebenso wie die Zahl der Menschen, die ihre Häuser verlassen müssen.

Betreuungsstelle in der Sporthalle der Goetheschule

Für Menschen, die keine andere Aufenthaltsmöglichkeit haben, wird am Donnerstag ab 15 Uhr in der Sporthalle des Gymnasiums Goetheschule eine Betreuungsstelle eingerichtet. Für Fragen steht unter der Rufnummer (0800) 7 31 31 31 ein Servicetelefon zur Verfügung. Es ist am Donnerstag von 8 Uhr bis zum Abschluss aller Maßnahmen besetzt.

