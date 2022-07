Hannover: Maschseefest wird ein "Paradies für Feinschmecker" Stand: 15.07.2022 15:30 Uhr Nach zwei Jahren Zwangspause startet am 27. Juli das 35. Maschseefest in Hannover. Deutschlands größtes Seefest will in diesem Jahr vor allem mit internationaler Kulinarik auf sich aufmerksam machen.

Insgesamt gebe es über 4.000 Sitzplätze und viele Angebote "auf die Hand" rund um den Maschsee verteilt, heißt es in einer Mitteilung der Organisatoren, der Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG). Besonders erfreut ist man bei der Stadt Hannover, dass das internationale Reiseportal "Big 7 Travel" das Mascheefest als einziges deutsches Sommerfestival unter die Top 10 der Food Festivals gewählt und in der Begründung als "Paradies für Feinschmecker" bezeichnet hat. "Mit der Auszeichnung hat das Maschseefest den Sprung in die internationale Sichtbarkeit geschafft - eine Wertschätzung für alle Beteiligten", unterstreicht HVG-Geschäftsführer Hans Christian Nolte.

Von Grillspezialitäten bis zur Insektenküche

Auf rund 20.000 Quadratmetern bietet die Gastronomie am See neben den bekannten Grillspezialitäten unter anderem auch spanische, mexikanische, japanische und orientalische Speisen und Getränke an. Am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer haben die Besucherinnen und Besucher die Wahl zwischen einem skandinavischen Fischerdorf mit Flammlachs, Backfisch und vegetarischer Küche, einer "leichten nordischen Sommerküche" im "Hygge am Maschsee" oder einer "Reise durch Frankreich" im bei Hannoveranern sehr beliebten Restaurant "Clichy", das es seit einigen Jahren nur noch auf dem Maschseefest gibt. Wer Neues ausprobieren möchte: An der Löwenbastion stehen 15 Foodtrucks, darunter "Dr. Bob's Insektenküche".

Maschseefest dauert 19 Tage

Traditionell ist ein umfangreiches, kostenloses Musikprogramm Teil des Maschseefestes. Als musikalische Höhepunkte nennt die HVG für dieses Jahr die Auftritte von "Munique" am 30. Juli, "Marquess" am 5. August sowie "The Jetlags" am 13. August. Das vollständige Programm ist hier aufgelistet. Das Maschseefest dauert 19 Tage und endet am 14. August. 2019 verzeichneten die Veranstalter rund zwei Millionen Besucherinnen und Besucher.

