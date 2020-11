Stand: 19.02.2019 17:54 Uhr Hannover: Gestohlene Endoskope zurück ins Klinikum Siloah

Die 43 gestohlenen Endoskope, die Anfang Februar aus dem Klinikum Siloah entwendet worden sind, befinden sich derzeit beim Landeskriminalamt (LKA) in Hannover. Im Laufe der Woche sollen die medizinischen Geräte an das Krankenhaus zurückgegeben werden. Dort werden sie dann zunächst kontrolliert und eventuell repariert, teilte das LKA am Dienstag mit. Bis dahin kommen weiterhin die Leihgeräte aus den Partnerkliniken bei Magen- oder Darmuntersuchungen zum Einsatz.

VIDEO: LKA präsentiert gestohlene Endoskope (3 Min)

Polizei fahndet weiter nach Diebesbande

Die Bande, die hinter den Diebstählen von Medizingeräten im Wert von 1,2 Millionen Euro vermutet wird, ist auch nach der Sicherstellung der Beute weiter nicht gefasst. Die Fahndung nach den Tätern dauere an, teilte das LKA weiter mit. Aus den Geschehnissen lernen ist jetzt die Devise der Klinik. Ein gutes Sicherheitskonzept sei eigentlich vorhanden, sagte der Klinik-Direktor Michael Schmitt. Trotzdem werde der Vorfall analysiert und das Konzept überarbeitet. Zu Einzelheiten wollte sich der Krankenhaus-Chef nicht äußern. Klar ist aber, dass es keine Einschränkungen für Besucher geben soll. Patienten seien darauf angewiesen, dass Familie und Freunde zu Besuch kommen dürfen, so Schmidt

Auch Helios Klinik Herzberg betroffen

Die 43 Endoskope waren Anfang Februar aus dem Siloah Krankenhaus gestohlen worden. Ende vergangener Woche konnten die hochwertigen medizinischen Geräte dann vom Zoll am Frankfurter Flughafen sichergestellt werden. Die Serie von Diebstählen in Kliniken ist mit der Sicherstellung nicht beendet. Am zurückliegenden Wochenende wurden medizinische Geräte im Wert von über 100.000 Euro aus der Helios Klinik Herzberg im Landkreis Göttingen gestohlen.

Weitere Informationen Ermittler stellen 40 gestohlene Endoskope sicher Fahndungserfolg: Ermittler haben die 40 vor einer Woche in Hannover gestohlenen Endoskope auf dem Flughafen Frankfurt sichergestellt. Die Beute hat einen Wert von 1,2 Millionen Euro. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.02.2019 | 16:00 Uhr