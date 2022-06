Hannover: Bombensprengung am Donnerstag im Bereich Kabelkamp Stand: 29.06.2022 21:09 Uhr Die Feuerwehr Hannover hat am Mittwochabend die Sprengung einer Bombe für den kommenden Tag angekündigt. Der Sprengkörper wurde auf einem Industriegelände am Kabelkamp in Brink-Hafen gefunden.

Die Artillerie-Granate amerikanischer Herkunft aus dem 2. Weltkrieg sei bei Bauarbeiten gefunden worden, teilte die Feuerwehr mit. Da die Granate vor Ort gesprengt werden müsse, sei eine Evakuierung des Geländes in einem Radius von etwa 500 Metern rund um den Fundort notwendig. Beides, Evakuierung und die Sprengung in den Abendstunden, sind nach Angaben der Feuerwehr für Donnerstag geplant.

Weitere Infos für Betroffene gibt es am Donnerstag

Weitere Informationen zur Räumung und zu den Maßnahmen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Niedersachsen kündigte die Feuerwehr für Donnerstag an. Man werde über Durchsagen im Rundfunk und auf dem Internetportal der Stadt Hannover unter www.hannover.de sowie unter der Internetseite der Feuerwehr Hannover (www.feuerwehr-hannover.de) die betroffene Bevölkerung weiter auf dem Laufenden halten. Selbstverständlich informiert auch NDR.de und der NDR in Niedersachsen über den weiteren Verlauf der Maßnahmen in Brink-Hafen.

